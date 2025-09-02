Torcida do Santa Cruz esgota ingressos para duelo decisivo contra o América-RN na Arena das Dunas

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Invasão coral! A torcida do Santa Cruz esgotou rapidamente os ingressos disponibilizados para o confronto decisivo contra o América-RN, marcado para este domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. A partida é válida pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e vale o acesso à Série C.

De acordo com a legislação vigente, 10% da carga total de ingressos deve ser destinada à torcida visitante. Com a capacidade da Arena das Dunas limitada a 29.865 torcedores por conta de bloqueios de segurança, foram reservados 2.987 ingressos para os tricolores, que ocuparão o Setor Noroeste do estádio.

Ansiosos por um dos jogos mais importantes dos últimos anos, os tricolores passaram o dia inteiro na expectativa pelo início das vendas, marcado para às 17h. Rapidamente, os ingressos se esgotaram. Mesmo com quase três mil bilhetes disponíveis, o site registrou uma fila de espera com mais de sete mil torcedores.

No jogo de ida, realizado na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz venceu o América-RN por 1 a 0, com gol do atacante argentino Ariel Nahuelpán. Com o resultado, o Tricolor do Arruda precisa apenas de um empate no confronto de volta para garantir o acesso. Já o América-RN necessita de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.