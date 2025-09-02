Duelo dos 70 mil torcedores: Santa Cruz e América-RN fazem decisão com casa cheia na Série D

Torcida do Santa Cruz e América-RN (Rafael Vieira/DP e Gabriel Leite/América FC)

O confronto entre Santa Cruz e América-RN nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro promete ser uma das partidas mais emblemáticas da competição. O embate decisivo, marcado para o próximo domingo (07), às 19h, contará com casa cheia na Arena das Dunas, em Natal, com expectativa de 30 mil torcedores presentes. Somando-se aos 40.505 torcedores que estiveram na Arena de Pernambuco no jogo de ida, o "duelo dos 70 mil" simboliza a força das duas torcidas no cenário nacional.

No jogo de ida, realizado no último sábado, o Santa Cruz venceu por 1 a 0, com gol do argentino Ariel Nahuelpán. O resultado dá à equipe pernambucana a vantagem do empate no jogo de volta. Já o América-RN precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a vaga no tempo regulamentar. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O duelo vale mais que uma vaga na semifinal: garante também o tão sonhado acesso à Série C de 2026, meta de temporada para ambos os clubes, que já têm passagem pelas divisões superiores do futebol brasileiro.

Força das torcidas em destaque

Além da tradição em campo, o confronto tem chamado atenção pelo alto engajamento das torcidas. Nas arquibancadas promessa de grande público entre os adeptos.

Momentos distintos fora de campo

O América-RN, atual campeão potiguar, está sob gestão da SAF "Doze", desde 2023. A estrutura profissional e o modelo de gestão são apontados como referência entre os clubes da Série D, e fazem parte do projeto de reestruturação do clube após anos de instabilidade. Já o Santa Cruz segue em processo de transição para clube-empresa, em negociação com o grupo “Cobra Coral Participações”, formado por empresários mineiros interessados na reestruturação do clube.