Santa Cruz aposta em força da defesa que não foi vazada em 48% dos jogos de 2025

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz entra em campo neste domingo (7) com uma missão clara: manter a solidez defensiva que marcou sua temporada para conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Após vencer o América-RN por 1 a 0 na partida de ida, realizada na Arena Pernambuco, o Tricolor do Arruda pode até empatar no confronto da volta para confirmar a classificação. Caso a equipe pernambucana não seja vazada, garantirá a classificação na Série D.

A Cobra Coral chega embalada por uma estatística animadora: em 31 partidas disputadas em 2025, o Santa Cruz não sofreu gols em 15 delas, o equivalente a 48% dos jogos. Essa consistência defensiva, construída ao longo das campanhas no Campeonato Pernambucano (seis jogos) e na Série D (nove jogos), é vista como peça-chave para o sucesso na reta final da temporada.

Além disso, o ataque da Cobra Coral tem números expressivos na temporada. Em 31 partidas, o Tricolor marcou 40 gols, com uma média de 1,29 gols por jogo. O time balançou as redes em 23 dessas partidas, ficando sem marcar em apenas oito.

Do outro lado, o América-RN precisa reverter a desvantagem jogando em casa. Para garantir o acesso direto, o time potiguar terá que vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis.

O jogo promete ser tenso e de alto nível, com o Santa Cruz levando não apenas a vantagem no placar, mas também a responsabilidade de resgatar o clube do limbo do futebol brasileiro.