Santa Cruz aposta em força da defesa que não foi vazada em 48% dos jogos de 2025
Santa Cruz confia na força defensiva para garantir acesso à Série D diante do América-RN
Publicado: 02/09/2025 às 11:04
William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz entra em campo neste domingo (7) com uma missão clara: manter a solidez defensiva que marcou sua temporada para conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Após vencer o América-RN por 1 a 0 na partida de ida, realizada na Arena Pernambuco, o Tricolor do Arruda pode até empatar no confronto da volta para confirmar a classificação. Caso a equipe pernambucana não seja vazada, garantirá a classificação na Série D.
Além disso, o ataque da Cobra Coral tem números expressivos na temporada. Em 31 partidas, o Tricolor marcou 40 gols, com uma média de 1,29 gols por jogo. O time balançou as redes em 23 dessas partidas, ficando sem marcar em apenas oito.
Do outro lado, o América-RN precisa reverter a desvantagem jogando em casa. Para garantir o acesso direto, o time potiguar terá que vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis.
O jogo promete ser tenso e de alto nível, com o Santa Cruz levando não apenas a vantagem no placar, mas também a responsabilidade de resgatar o clube do limbo do futebol brasileiro.