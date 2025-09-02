Torcida do América-RN esgota ingressos para duelo decisivo contra o Santa Cruz
Arena das Dunas terá casa cheia para América-RN x Santa Cruz
Publicado: 02/09/2025 às 09:04
Torcida do América-RN (Gabriel Leite/América FC)
A torcida do América-RN promete lotar a Arena das Dunas no próximo domingo (7), às 19h, no confronto decisivo contra o Santa Cruz, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos destinados ao público americano para os setores Leste, Norte, Sul e Sudoeste estão esgotados. Mais de 25 mil torcedores já garantiram presença no estádio.
Apesar da alta demanda, ainda restam opções para torcedores do América-RN nos camarotes particulares e no setor Rooftop Dunas, com serviço open bar. E algumas unidades destinadas para quem fizer a adesão ao Sócio Mecão até o próximo sábado.
A venda de ingressos para a torcida visitante ainda não foi iniciada. A carga destinada ao Santa Cruz deverá chegar próximo das três mil entradas.