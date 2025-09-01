Santa Cruz registra renda milionária em três jogos seguidos na Série D; veja números

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Cifras milionárias! O Santa Cruz tem mostrado sua força não apenas dentro de campo, mas também nas arquibancadas da Arena Pernambuco. O Mais Querido alcançou um feito expressivo ao registrar três rendas milionárias consecutivas nos confrontos de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Somando as três partidas, o Tricolor arrecadou R$ 3.494.000,00 em bilheteria, com uma média superior a R$ 1,1 milhão por confronto. Os dados reforçam a força de mobilização da sua torcida.

A sequência começou ainda na segunda fase, no duelo contra o Sergipe, quando a Cobra Coral venceu por 2 a 1, garantindo uma renda de R$ 1.048.635,00. Na partida seguinte, o Tricolor empatou com o Altos-PI por 1 a 1, pelas oitavas de finais. O jogo teve uma arrecadação de R$ 1.219.140,00, reforçando a presença maciça da torcida - de torcida única. O terceiro duelo da série veio nas quartas de final, com uma vitória por 1 a 0 sobre o América-RN, desta vez um clássico regional. A renda foi a maior da sequência: R$ 1.227.225,00.

Vale lembrar, no entanto, que nem toda a renda líquida vai diretamente para os cofres do clube. Uma parte significativa do valor bruto é destinada ao pagamento de custos operacionais, como segurança, estrutura do estádio, equipe médica e arbitragem, além de impostos e taxas da CBF e federação.

A escolha da Arena, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, se mostrou acertada. Além de oferecer melhor estrutura, permitiu que mais torcedores acompanhassem os jogos em segurança e conforto. Vale lembrar, que o estádio do Arruda enfrenta problemas estruturais e tem sua capacidade limitada pelos órgãos de segurança.

Além do aspecto financeiro, o apoio das arquibancadas tem sido determinante para impulsionar a equipe dentro de campo. Em busca da volta à Série C, a Cobra Coral conta com um elemento que poucos clubes da Série D possuem: um dos públicos mais apaixonados e engajados do país.

Confira últimas três rendas do Santa Cruz:

Santa Cruz 1 x 0 América RN - oitavas de finais da Série D

Público - 40.505 torcedores / Renda - R$ 1.227.225,00

Santa Cruz 1 x 1 Altos-PI - quartas de final da Série D

Público - 42.653 torcedores / Renda - R$ 1.219.140,00

Santa Cruz 2 x 1 Sergipe - segunda fase da Série D

Público - 35.882 torcedores / Renda - R$ 1.048.635,00

