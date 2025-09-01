Santa Cruz se reapresenta e inicia preparação para jogo decisivo contra o América-RN

Treino do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz deu início, nesta segunda-feira (1), à preparação para o confronto mais importante dos últimos quatro anos. Após vencer o América-RN por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Série D, o elenco coral se reapresentou no estádio do Arruda para iniciar os treinamentos visando a partida de volta, marcada para o próximo domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal.

A movimentação no clube foi marcada por um clima de concentração total. Sem entrevistas e sem acesso da imprensa, a diretoria coral optou por blindar o elenco durante a semana decisiva. A estratégia, liderada pelo técnico Marcelo Cabo, visa manter o foco absoluto no objetivo principal: o retorno à Série C do Campeonato Brasileiro.

No primeiro duelo entre as equipes, realizado no último sábado (30), na Arena Pernambuco, o Santa Cruz garantiu uma vitória importante com gol do argentino Ariel Nahuelpán, atacante que saiu do banco para se tornar o herói improvável da noite. Com o resultado, o Tricolor do Arruda chega ao segundo jogo com a vantagem do empate para conquistar o acesso.

Já o América-RN precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para garantir a vaga no tempo regulamentar.

O clima no Arruda é de mobilização e responsabilidade. O clube vive a expectativa de voltar a disputar a Série C após quatro anos marcados por dificuldades dentro e fora de campo. Para isso, o Santa Cruz aposta no apoio da torcida, no trabalho tático intensivo durante a semana e na experiência do elenco para segurar a pressão fora de casa.

