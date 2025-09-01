América-RN anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para decisão contra o Santa Cruz

Torcida do América-RN na Arena das Dunas (Gabriel Leite/América FC)

A Arena das Dunas promete um verdadeiro caldeirão na noite do próximo domingo (7), quando América-RN e Santa Cruz entram em campo para decidir uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo, marcado para às 19h, será o jogo de volta das quartas de final da Série D e já tem mais de 20 mil ingressos vendidos.

A expectativa é de que seja colocada carga total do estádio que sediou a Copa do Mundo 2014. Vale lembrar, que a venda de ingressos para a torcida do Santa Cruz ainda não foi iniciada, tricolores terão direito a 10% da carga total. Com a mobilização das duas torcidas e a importância da partida, a projeção é de casa cheia na capital potiguar.

Na ida, realizada na Arena Pernambuco, o Santa Cruz venceu por 1 a 0 e chega ao confronto com a vantagem do empate. Já o América-RN precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o acesso de forma direta. Caso vença por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Com campanhas marcadas por altos e baixos na competição, América e Santa Cruz encaram o duelo como o jogo mais importante do ano. A diretoria americana tem feito campanhas nas redes sociais para atrair o torcedor e transformar a Arena das Dunas em um ambiente hostil para os visitantes. Do lado pernambucano, a vitória no jogo de ida reacendeu a confiança da torcida coral, que deve marcar presença em Natal, mesmo com a limitação de ingressos.

