Beto Lago: "O sonho do acesso do Santa Cruz está cada vez mais próximo

Torcida do Santa Cruz dá show nas arquibancadas (Rafael Vieira/DP)

Acesso mais perto

Uma vitória com a cara do Santa Cruz: sofrida, dramática e na base da camisa pesada. O 1x0 sobre o América/RN fez a torcida coral explodir de alegria, cantar como nunca e reacender a chama do acesso. Ariel entrou e escreveu o capítulo que salvou a noite. Foi o gol da esperança, o gol que manteve o Santa vivo e de cabeça erguida para a batalha em Natal. É verdade que o futebol ainda está bem abaixo do que essa torcida apaixonada exige e merece. O elenco, peça por peça, é melhor que o do Mequinha potiguar. Mas o conjunto não funcionou, e os erros de Marcelo Cabo quase custaram caro. Entrou com a escalação equivocada, viu o adversário ser mais perigoso e só não saiu derrotado pela incompetência ofensiva do rival. Cabo tem uma semana inteira para corrigir e ajustar o time, dando mais solidez. A missão é dura, mas o Santa Cruz não está apenas vivo: está pulsando. Vai a Natal com vantagem e com uma torcida que irá lotar seu espaço na Arena das Dunas. Porém, volto a colocar: o Tricolor é um clube de uma tradição enorme, com uma camisa pesada e uma torcida muito apaixonada. Porém, em campo, precisa mostrar um pouco mais. Não pode apenas se apegar a esse jogo fraco e apostando em lampejos. Domingo, chega o grande dia. O desejado acesso deixou de ser um sonho distante e começa a ganhar contornos de realidade. A Nação Coral já pode sentir: o fim da travessia pode estar mais perto do que parece.

Agora é o quadrangular

Em casa, mesmo com todos os problemas de desfalques, o Náutico ratificou seu favoritismo, batendo o Ituano por 3x0. Jogo fácil, que trouxe de volta os gols de Sam, que tanto o torcedor alvirrubro coloca suas esperanças. Agora, que venha o quadrangular. E não tem como pensar diferente: é outro campeonato pela frente. Grupo difícil com os dois de Campinas, Ponte Preta e Guarani, além do Brusque. Mas dá para confiar no Timbu. E não apenas no acesso, mas também no título brasileiro.

Nordeste em queda

Infelizmente, três nordestinos acabaram sendo rebaixados para a Série D em 2026. CSA e ABC acompanham o Retrô, que tinha sido rebaixado na rodada anterior. O time alagoano tinha menos de 1% de chances de cair. Coisas do futebol. Vale lembrar que na Série A temos três clubes circulando pelo Z4: Sport, Fortaleza e Vitória. Rebaixamentos que enfraquecem muito o futebol da nossa região.

Enorme limitação técnica

Com uma defesa falhando demais, o Sport segue acumulando fracassos dentro da Ilha do Retiro. A derrota por 3x2 para o Vasco, ontem, foi a 12ª nesta Série A, aprofundando ainda mais o drama rubro-negro. A torcida fez sua parte (mais de 15 mil), ainda alimentando a chama de um (quase) milagre, mas voltou pra casa com a mesma frustração de sempre. O time até mostra disposição, mas esbarra na enorme limitação técnica, que sufoca qualquer esperança de reação. Resta ao Sport, ao menos, evitar que a campanha vergonhosa se transforme em um vexame ainda maior.