Torcida do Santa Cruz dá mais um show e empurra time rumo ao acesso na Série C

Mais de 40 mil tricolores foram à Arena de Pernambuco para acompanhar o primeiro jogo das quartas de final da Quarta Divisão contra o América-RN

Torcida do Santa Cruz dá show nas arquibancadas (Rafael Vieria/DP)

A torcida do Santa Cruz deu mais um show, empurrando o time rumo ao acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado à noite (30), mesmo com muita chuva na Região Metropolitana no Recife, mais de 40 mil tricolores foram à Arena de Pernambuco para acompanhar o primeiro jogo das quartas de final da Quarta Divisão contra o América-RN.

No final, a massa coral foi premiada com a vitória por 1 a 0, com gol do argentino Ariel aos 41 minutos do segundo tempo! Explosão em preto, branco e vermelho.

Agora, basta um empate contra o time potiguar no jogo de volta para o Tricolor deixar a Série D. A partida decisiva será no próximo domingo (7/9), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal (RN).