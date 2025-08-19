diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Série D: veja motivos para acreditar ou não na classificação do Santa Cruz contra o Altos

Cenário incerto do Santa Cruz marca disputa por classificação às quartas de final da Série D

Paulo Mota

Publicado: 19/08/2025 às 17:00

Jogadores do Santa Cruz/Rafael Vieira

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Faltando pouco para a definição do futuro do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, a dúvida que paira sobre a cabeça da torcida coral é uma só: ainda dá pra acreditar? A resposta, como quase tudo no futebol, é um dilema — e ambos os lados têm argumentos consistentes.

Por que não acreditar?

A fase ruim como visitante é alarmante. O Santa Cruz acumula quatro jogos sem vencer longe de casa, sendo três derrotas e um empate. Resultados como 2x1 para o Sergipe, 2x0 para o Horizonte e 3x1 para o Ferroviário, além do 0x0 contra o América-RN, expõem a dificuldade do time em ser competitivo longe dos seus domínios.

O desempenho coletivo caiu drasticamente. A Cobra Coral que encantou no primeiro turno, com intensidade, repertório e confiança, desapareceu. Em seu lugar, uma equipe sem identidade, nervosa e cada vez mais pressionada. A irritação da torcida na Arena de Pernambuco foi o retrato de um time que parece ter se perdido na caminhada.

Como se não bastasse, o próximo adversário é o Altos-PI, fortíssimo em casa. Em 16 jogos sob seu mando de campo em 2025, o time piauiense só foi derrotado uma vez. São nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota, com excelente aproveitamento. Um cenário hostil para quem precisa dar resposta urgente.

Por que ainda acreditar?

Apesar de tudo, o elenco do Santa Cruz segue entre os melhores da Série D no papel. Não é à toa que terminou o primeiro turno como líder geral da competição. Em jogos decisivos, qualidade técnica e experiência podem pesar. E nomes como William Alves, Toty e Thiago Galhardo conhecem bem a pressão de decisões. Em campo, podem ser voz de liderança para manter o time centrado.

Além disso, houve uma resposta interessante no segundo tempo do jogo de ida. Após um primeiro tempo em que o Altos-PI dominou, o Santa Cruz repensou a estratégia, melhorou com Pedro Favela no meio e passou a criar chances com Willian Júnior, Renato e Thiaguinho. A bola não entrou, mas a mudança tática mostrou que o time ainda pode reagir.

Se o futebol é mesmo decidido em detalhes, talvez seja justamente essa margem tênue entre o caos e a esperança que ainda mantenha a chama acesa no Tricolor. O Santa Cruz está entre a cruz e a espada — mas ainda não está fora da luta.

William Júnior, meia do Santa Cruz
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz
Torcida do Santa Cruz
Jogadores do Santa Cruz
Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz

