Quanto o Santa Cruz arrecadou nas últimas duas partidas da Série D?

Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

Mesmo disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz segue mostrando sua força fora das quatro linhas. Nas duas últimas partidas disputadas na Arena Pernambuco, a Cobra Coral arrecadou mais de R$ 2,2 milhões em bilheteria, com presença massiva da torcida tricolor, que tem sido um diferencial na campanha do time.

No duelo do primeiro mata-mata da Série D, diante do Sergipe, vencido por 2 a 1, no dia 09 de agosto, 35.882 torcedores estiveram presentes, com arrecadação de R$ 1.048.635,00. Já na ultima segunda-feira (18), no empate por 1 a 1 contra o Altos-PI, o público foi de 42.653 torcedores, gerando uma renda bruta de R$ 1.219.140,00.

Somando os dois confrontos, o Santa Cruz movimentou R$ 2.267.775,00 apenas com bilheteria — números que chamam atenção até mesmo para clubes de divisões superiores. No total, mais de 78 mil pessoas passaram pela Arena Pernambuco nesses dois jogos, números que colocam o Santa Cruz entre os maiores públicos do país.

No entanto, nem todo esse valor fica nos cofres do clube. Como prevê o regulamento da CBF e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), há descontos obrigatórios com taxas administrativas, impostos, arbitragem, segurança e demais despesas operacionais. Apenas a FPF, por exemplo, retém 5% da renda bruta de cada jogo.

Considerando uma média de 30% a 35% de deduções, o Santa Cruz deve ter embolsado entre R$ 1,47 milhão e R$ 1,59 milhão líquidos pelas duas partidas. A quantia representa um importante alívio financeiro e reforça a força da torcida coral, que mesmo em meio às dificuldades recentes do clube, segue comparecendo em peso.

Série D

Com o empate no duelo de ida, nenhuma das equipes leva vantagem para o jogo de volta, que acontece no próximo domingo (25), em Teresina. Quem vencer, garante vaga nas quartas de final da Série D, última fase antes do acesso à Série C. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

