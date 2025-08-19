Thiago Galhardo discute com motorista de ambulância em Santa Cruz x Altos
Thiago Galhardo protesta após demora em atendimento em Santa Cruz e Altos pela Série D
Publicado: 19/08/2025 às 09:14
Atendimento em ambulância (Rafael Vieira)
Uma cena incomum marcou o fim da partida entre Santa Cruz e Altos-PI, na noite desta segunda-feira (18), pela ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco. Principal nome do elenco coral, o atacante Thiago Galhardo se envolveu em uma discussão com o motorista da ambulância após um atendimento médico considerado lento e desorganizado a um jogador adversário.
Galhardo, visivelmente incomodado com a lentidão na remoção do atleta, dirigiu-se até o veículo de emergência e discutiu com o motorista. A atitude foi acompanhada pelo atacante Ariel. Para piorar a situação, Caio Felipe chegou a ser derrubado pelos maqueiros durante a tentativa de colocá-lo na ambulância, o que gerou ainda mais revolta no estádio.
A ambulância deixou o campo sob vaias da torcida do Santa Cruz, insatisfeita com o atendimento prestado. A paralisação do jogo durou cerca de oito minutos, comprometendo o ritmo da partida em um momento decisivo.
Com o empate, nenhuma das equipes leva vantagem para o jogo de volta, que acontece no próximo domingo (25), em Teresina. Quem vencer, garante vaga nas quartas de final da Série D, última fase antes do acesso à Série C. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.