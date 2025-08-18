Técnico do Santa Cruz lamenta chances desperdiçada em empate contra o Altos
Marcelo Cabo valoriza segundo tempo do Santa Cruz, mas lamenta empate contra o Altos
Publicado: 18/08/2025 às 23:54
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Em um jogo de dois tempos distintos, o técnico Marcelo Cabo analisou o empate do Santa Cruz com o Altos-PI, em duelo das oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, como uma atuação marcada pela oscilação. Para o treinador, a equipe reagiu bem no segundo tempo, mas deixou escapar uma vitória importante no confronto de ida da eliminatória.
O comandante coral também lembrou que, em outras partidas, o Tricolor vinha sendo criticado por cair de rendimento na segunda etapa. “Antigamente se questionava que jogávamos bem o primeiro tempo e não o segundo. Hoje provamos o contrário. Fizemos um grande segundo tempo”, reforçou.
Apesar da frustração com o empate, o técnico adotou um tom confiante e garantiu que o time vai trabalhar para corrigir os erros e buscar a classificação fora de casa. “Vamos estudar, corrigir o que precisa e potencializar o que foi bom. Temos a convicção de que vamos brigar por essa vaga”, declarou.
Cabo também aproveitou para valorizar o adversário, rebatendo qualquer surpresa com o desempenho do Altos. “O que o adversário apresentou não me surpreendeu. Pode ter surpreendido quem não estudou. Não enfrentamos qualquer equipe. O Altos tem bons jogadores, é bem treinado e fez grandes jogos na Copa do Nordeste, até contra times da Série A”, destacou.
Por fim, o treinador lamentou a chance desperdiçada de conquistar uma vantagem em casa. “Fico entristecido porque tínhamos a oportunidade de vencer um adversário difícil. O empate não era o que queríamos, mas agora é trabalhar forte para o jogo da volta”, concluiu.