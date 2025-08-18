Técnico do Santa Cruz lamenta chances desperdiçada em empate contra o Altos

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em um jogo de dois tempos distintos, o técnico Marcelo Cabo analisou o empate do Santa Cruz com o Altos-PI, em duelo das oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, como uma atuação marcada pela oscilação. Para o treinador, a equipe reagiu bem no segundo tempo, mas deixou escapar uma vitória importante no confronto de ida da eliminatória.

“A gente começou bem, mas não nos apresentamos bem no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo fizemos um bom jogo, criamos chances claras para marcar dois ou até três gols”, avaliou o treinador, reconhecendo as oscilações da equipe durante os 90 minutos.

O comandante coral também lembrou que, em outras partidas, o Tricolor vinha sendo criticado por cair de rendimento na segunda etapa. “Antigamente se questionava que jogávamos bem o primeiro tempo e não o segundo. Hoje provamos o contrário. Fizemos um grande segundo tempo”, reforçou.

Apesar da frustração com o empate, o técnico adotou um tom confiante e garantiu que o time vai trabalhar para corrigir os erros e buscar a classificação fora de casa. “Vamos estudar, corrigir o que precisa e potencializar o que foi bom. Temos a convicção de que vamos brigar por essa vaga”, declarou.

Cabo também aproveitou para valorizar o adversário, rebatendo qualquer surpresa com o desempenho do Altos. “O que o adversário apresentou não me surpreendeu. Pode ter surpreendido quem não estudou. Não enfrentamos qualquer equipe. O Altos tem bons jogadores, é bem treinado e fez grandes jogos na Copa do Nordeste, até contra times da Série A”, destacou.

Por fim, o treinador lamentou a chance desperdiçada de conquistar uma vantagem em casa. “Fico entristecido porque tínhamos a oportunidade de vencer um adversário difícil. O empate não era o que queríamos, mas agora é trabalhar forte para o jogo da volta”, concluiu.

