Santa Cruz bate recorde de público como mandante na Arena Pernambuco

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Nem o dia útil, o horário noturno, os protestos na cidade nem a longa distância até o estádio foram capazes de conter a força da torcida tricolor. Na noite desta segunda-feira (18), o Santa Cruz empatou o Altos-PI por 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de finais Série D do Campeonato Brasileiro, e fez história fora de campo: com 42.653 torcedores presentes, a Cobra Coral estabeleceu seu novo recorde de público como mandante na Arena Pernambuco.

A marca histórica foi registrada mesmo diante de uma série de dificuldades logísticas enfrentadas pelos torcedores. A partida foi marcada para uma segunda-feira às 20h30, em um estádio localizado fora da capital, em São Lourenço da Mata, o que gerou revolta nas redes sociais e protestos da torcida, que pedia a mudança da data para o fim de semana. O Santa Cruz chegou a tentar a alteração junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas teve seu pedido negado.

Protestos e trânsito complicaram acesso à Arena

O dia ainda foi marcado por protestos que tumultuaram o trânsito no Recife e em Olinda. Carroceiros realizaram manifestações simultâneas nas principais vias da capital, como a Ponte José de Barros Lima, as avenidas Norte, Abdias de Carvalho, Recife e Caxangá, queimando entulhos e bloqueando o fluxo de veículos. A movimentação causou engarrafamentos generalizados durante toda a manhã e início da tarde.

Apesar das ameaças de novos protestos no horário do jogo, não houve registros de manifestações próximas à Arena Pernambuco durante a noite. Ainda assim, como de costume, muitos torcedores enfrentaram longas horas de trânsito para chegar ao estádio.

A força da torcida coral

Mesmo disputando a Série D, o Santa Cruz demonstra que sua torcida segue sendo um dos maiores patrimônios do clube. A mobilização para a partida contra o Altos evidenciou, mais uma vez, a paixão que atravessa gerações. Em meio a uma temporada difícil, os tricolores seguem comparecendo em massa e fazendo da Arena Pernambuco uma extensão do Arruda.

O recorde desta segunda-feira superou a marca anterior, registrada dias antes, em 9 de agosto, quando 35.882 torcedores acompanharam a classificação do Santa Cruz diante do Sergipe, também pela Série D. Confira o ranking atualizado:

1- Santa Cruz 1 x 1 Altos – 42.653 torcedores (Série D – 18/08/2025)

2- Santa Cruz 2 (5) x (4) 1 Sergipe – 35.882 (Série D – 09/08/2025)

3- Santa Cruz 0 x 1 América-RN – 34.746 (Série B – 01/11/2014)

4- Santa Cruz 1 x 0 Vasco – 24.283 (Série B – 18/10/2014)

5- Santa Cruz 2 x 1 Globo – 19.773 (Série C – 18/08/2019)

Entre os maiores públicos da história da Arena Pernambuco

O público de 42.653 também colocou o jogo entre os cinco maiores da história da Arena Pernambuco, inaugurada para a Copa do Mundo de 2014. Veja o top-5:

1- Sport 0 x 0 Náutico – 45.500 (Campeonato Pernambucano – 06/04/2024)

2- Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz – 45.492 (Campeonato Pernambucano – 16/03/2024)

3- Brasil 2 x 2 Uruguai – 45.010 (Eliminatórias – 25/03/2016)

4- Santa Cruz 2 x 1 Altos – 42.653 (Série D – 18/08/2025)

5- Sport 1 x 1 Fortaleza – 42.544 (Copa do Nordeste – 31/03/2022)