Santa Cruz chega aos 40 mil ingressos vendidos para duelo contra o Altos

O Santa Cruz divulgou nova parcial de ingressos para o duelo desta segunda-feira (18), às 20h30, pela Série D

Caio Antunes

Publicado: 18/08/2025 às 13:50

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/ DP Foto)

Poucas horas antes da bola rolar na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz anunciou uma nova parcial de ingressos para o duelo desta segunda-feira (18), às 20h30, contra o Altos. Ao todo, 40 mil tricolores já estão confirmados para o duelo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os ingressos ainda seguem à venda e podem ser adquiridos através do site FutebolCard. Ainda restam entradas para os setores Norte Superior, Oeste Inferior e Deck Leste.

Apesar do horário e da partida acontecer em um dia de semana, o torcedor da Cobra Coral irá comparecer novamente em expressivo número para empurrar o time em busca de sair na frente no penúltimo mata-mata rumo ao acesso à Terceira Divisão.

Vale lembrar que na fase anterior, em duelo frente ao Sergipe, mais de 35 mil tricolores já compareceram na Arena de Pernambuco. Agora, a expectativa é que o Santa Cruz bata o seu recorde na disputa da Série D de 2025.

 

