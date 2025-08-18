Veja esquema de mobilidade e acesso para confronto entre Santa Cruz x Altos-PI
Arena Pernambuco terá esquema de transporte reforçado para Santa Cruz x Altos-PI, além de estacionamentos exclusivos para a torcida tricolor
Publicado: 18/08/2025 às 10:55
A Arena Pernambuco vai receber cinco jogos durante a Copa. Foto:Rafael Bandeira/Divulgacao ()
Nesta segunda-feira (18), às 20h30, a Arena Pernambuco recebe o confronto entre Santa Cruz e Altos-PI, válido pela primeira partida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com 38 mil ingressos vendidos de forma antecipada, a expectativa é de casa cheia para apoiar o tricolor.
Metrô
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a Linha Centro do Metrô funcionará até às 23h59 para embarque na estação Cosme e Damião, que dá acesso ao estádio. As demais estações da linha estarão abertas apenas para desembarque. Já a Linha Sul e o ramal Jaboatão, da própria Linha Centro, seguirão com operação padrão, encerrando as atividades às 23h.
Ônibus
A linha TI Cosme e Damião/Arena estará operando a partir das 17h, com tarifa do Bilhete Único Anel A(R$ 4,30). Doze ônibus farão o trajeto direto até a Arena, com possibilidade de reforço caso a demanda aumente.
Os torcedores precisam adquirir a pulseira de acesso que será necessária para o embarque na volta. Por ser um serviço eventual não haverá gratuidade nem desconto tarifário na ida ou na volta da Arena Pernambuco. Os deslocamentos serão monitorados por fiscais do Grande Recife, que ficarão alertas para reforçar a frota e ajustar o intervalo entre uma viagem e outra, caso seja necessário.
Estacionamento e organização por torcida
Os ingressos para o estacionamento podem ser adquiridos presencialmente no dia da partida, mas a recomendação do clube é que a compra seja feita com antecedência, por meio do site arena.sistemaexpert.com.br, para evitar filas.
Os valores são os seguintes:
Carros: R$ 30
Motos: R$ 15
Vans: R$ 30
Ônibus: R$ 60
A organização do estacionamento será feita por setores, separados entre as torcidas:
Torcida do Santa Cruz: acessos pelos estacionamentos Amarelo, Azul e Laranja.
Torcida do Altos-PI: acesso pelo estacionamento Verde, com entrada pela BR-408 e bolsão de espera no setor Norte.
SETORES
São cinco setores para estacionamento divulgados pelo site da Arena Pernambuco. São eles: Amarelo, Azul, Laranja, Verde e Sub2.
Os setores de estacionamento laranja e amarelo estão esgotados, o Verde e Sub2 só serão vendidos de forma antecipada, ou seja, online. Já o Azul pode ser adquirido presencialmente ou de forma online.
Devido ao quantitativo de torcedores do Altos-PI, nenhum setor de estacionamento será disponibilizado exclusivamente para os torcedores do Verdão. Logo, todos os setores de estacionamento serão destinados a torcida tricolor.
Confira a relação dos portões e estacionamentos na Arena Pernambuco:
SETOR: NORTE INFERIOR
PORTÕES: P / B
ESTACIONAMENTOS: AZUL E LARANJA
SETOR: LESTE INFERIOR
PORTÕES: M / O
ESTACIONAMENTOS: LARANJA E AMARELO
SETOR: OESTE INFERIOR
PORTÕES: T / C / D
ESTACIONAMENTOS: AZUL E SUBSOLO 2
SETOR: SUL INFERIOR
PORTÕES: H
ESTACIONAMENTOS: LARANJA E AZUL
SETOR: CAMAROTE OESTE
PORTÕES: T / V
ESTACIONAMENTOS: AZUL E SUBSOLO 2
SETOR: CAMAROTE LESTE
PORTÕES: N / X
ESTACIONAMENTOS: LARANJA E AMARELO
SETOR: DECK LESTE
PORTÕES: N / X
ESTACIONAMENTOS: LARANJA E AMARELO
SETOR: DECK OESTE
PORTÕES: T / V
ESTACIONAMENTOS: AZUL E SUBSOLO 2
SETOR: OESTE SUPERIOR
PORTÕES: F / A
ESTACIONAMENTOS: AZUL
SETOR: NORTE SUPERIOR
PORTÕES: S
ESTACIONAMENTOS: VERDE
SETOR: LESTE SUPERIOR
PORTÕES: K / Q
ESTACIONAMENTOS: LARANJA E AMARELO
SETOR: SUL SUPERIOR
PORTÕES: J / G
ESTACIONAMENTOS: LARANJA E AZUL
