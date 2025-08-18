Santa Cruz x Altos-PI: onde assistir, horário e escalações pelas oitavas da Série D
Santa Cruz e Altos-PI se enfrentam neste segunda-feira (18), às 20h30, na Arena Pernambuco, pela oitavas de finais da Série D
Publicado: 18/08/2025 às 08:00
Jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira / DP Foto)
Mais um capítulo de mata-mata decisivo se aproxima. O Santa Cruz entra em campo nesta segunda-feira (18), às 20h30, na Arena Pernambuco, para enfrentar o Altos-PI pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto é tratado como decisivo para as pretensões do Tricolor, que aposta na força da torcida para construir vantagem antes da partida de volta, marcada para o próximo domingo (24), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.
Apesar da insatisfação com a escolha da data e do horário, a massa coral não deixou de comparecer. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, e a expectativa é de nova quebra do recorde de público do clube na Arena — atualmente de 35.882 torcedores.
No entanto, o histórico recente coloca um peso extra sobre os ombros do Santa Cruz. Em jogos oficiais, o Tricolor do Arruda ainda não venceu o Altos: são três derrotas e um empate. Em 2021, a equipe piauiense venceu os três confrontos diretos — duas vezes pela Série C (1 a 0 em ambas) e uma pela Copa do Nordeste (2 a 0). O empate veio em 2023, na Pré-Copa do Nordeste, quando os corais abriram 2 a 0, mas cederam a reação e acabaram eliminados nos pênaltis.
Para o duelo desta segunda, o técnico Marcelo Cabo deve repetir a escalação que venceu o Sergipe na fase anterior, com William Alves mantido na zaga. A dúvida está no setor ofensivo: João Pedro pode seguir no time titular ou dar lugar a Renato. A ausência confirmada é do centroavante argentino Ariel, que deve ser preservado por conta de um desconforto na panturrilha.
“Vamos enfrentar uma equipe que fez uma primeira fase muito boa. Uma equipe de muito potencial, de um treinador experiente que é o Jerson. Chega com mérito a essa fase da competição. Esperamos fazer um jogo de imposição como mandante. Entendemos que é um mata-mata tem 180 minutos”, disse o treinador, Marcelo Cabo.
O Altos-PI, por sua vez, chega embalado após aplicar 8 a 2 no agregado sobre o Independência-AC na fase anterior. A equipe comandada por Jerson Testoni deve adotar postura mais cautelosa em Pernambuco, apostando no contra-ataque. O treinador terá à disposição o lateral Rodrigo Negueba, recuperado de dores na coxa, mas ainda não sabe se contará com o zagueiro Joécio, que é dúvida para a partida.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ
Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; João Pedro, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.
ALTOS-PI
Careca; Gean, Leandro, Sobral e Arthuzinho; Meneses, Jonathan, Wesley Souza; Esquerdinha, Felipe Alves e Macário. Técnico: Jerson Testoni.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Horário: 20h30
Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)
Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (ambos do PR)
VAR: Adriano Milczvski (PR)
Transmissão: TV Coral (Youtube)