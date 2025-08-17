Marcelo Cabo projeta Santa Cruz impositivo no jogo de ida na Arena contra o Altos

O treinador do Santa Cruz destacou postura para o primeiro jogo em casa do mata-mata, mas ressaltou classificatória decidida em 180 minutos pelas oitavas da Série D

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

Nesta segunda-feira (18), o Santa Cruz inicia mais um duelo de mata-mata em busca do acesso para a Terceira Divisão. A Cobra Coral recebe o Altos, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A volta acontecerá no próximo domingo (24), às 18h, no Piauí.

Em entrevista coletiva nas vésperas do duelo, o técnico Marcelo Cabo projetou como vem a sua equipe para o primeiro jogo da classificatória. O treinador destacou a postura de imposição do clube tricolor no jogo de ida, para fazer valer o mando de campo, mas ressaltou que confronto só será decidido em 180 minutos.

“O Altos é uma equipe que fez uma primeira fase muito boa. Equipe de muito potencial e com um treinador experiente. Chega com mérito a essa fase da competição, e a gente já estudou e analisou, como faz com todos os adversários. A gente espera fazer um jogo como a gente sempre faz em casa, um jogo de imposição como mandante”, falou Marcelo Cabo.

“Entendemos que é um mata-mata, tem 180 minutos. Como eu disse quando terminou o jogo do Sergipe (fase anterior) que nada estava resolvido lá, vai ser só a primeira metade aqui, sob nosso domínio e diante do nosso torcedor. Precisamos fazer um grande jogo para que a gente possa começar a construir a nossa classificação em casa diante do Altos”, completou.

Em relação a uma possível obrigação de vencer o jogo de ida e sair na frente para decidir fora de casa, Cabo enfatizou o nível de cobrança sempre alto em um time como o Santa Cruz. O comandante coral ressaltou a campanha que vem sendo realizada pela equipe em casa nesta Série D.

“Trabalhar no Santa Cruz e dirigir um jogo no Santa Cruz a gente sempre tem a obrigação de vencer, independente de ser em casa ou fora. A gente joga em casa com um adversário que tem as suas qualidades, mas a gente tem um aproveitamento em casa de oito partidas: seis vitórias, um empate e uma única derrota. A gente joga o primeiro jogo em casa e a gente vai ter o mesmo comportamento que a gente sempre teve”, explanou o treinador.