Santa Cruz vende 26 mil ingressos antecipados para duelo contra o Altos

Torcida do Santa Cruz dá show e garante 26 mil ingressos para confronto decisivo contra o Altos-PI

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O morro vai descer! O Santa Cruz confirmou nesta sexta-feira (15) a venda antecipada de 26 mil ingressos para o confronto diante do Altos-PI, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco.

A forte adesão da torcida surpreende boa parte dos tricolores, principalmente diante das críticas ao horário, à data e ao local do jogo, que dificultam o acesso de parte dos torcedores. Ainda assim, os os setores leste Inferior, Leste Superior e Sul Inferior estão esgotados.

A venda de ingressos está sendo feita exclusivamente online, pela plataforma FutebolCard. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 120, com meia-entrada disponível para alguns setores.

A diretoria coral projeta casa cheia e não descarta a possibilidade de bater o recorde de público do clube nesta edição da Série D. A presença maciça da torcida é vista como um fator determinante para buscar vantagem no jogo de ida.

O duelo de volta está marcado para o dia 24 de agosto, em Teresina, onde o Altos terá o mando de campo por ter feito melhor campanha na fase de grupos.

Apesar dos desafios enfrentados nos últimos anos, o Santa Cruz segue mobilizando sua torcida, que permanece entre as mais fiéis do país. Com o apoio das arquibancadas, o clube espera dar um importante passo rumo à classificação para as quartas de final e manter viva a luta pelo acesso à Série C.

