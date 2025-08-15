Santa Cruz vende 26 mil ingressos antecipados para duelo contra o Altos
Publicado: 15/08/2025 às 10:31
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O morro vai descer! O Santa Cruz confirmou nesta sexta-feira (15) a venda antecipada de 26 mil ingressos para o confronto diante do Altos-PI, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco.
A venda de ingressos está sendo feita exclusivamente online, pela plataforma FutebolCard. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 120, com meia-entrada disponível para alguns setores.
A diretoria coral projeta casa cheia e não descarta a possibilidade de bater o recorde de público do clube nesta edição da Série D. A presença maciça da torcida é vista como um fator determinante para buscar vantagem no jogo de ida.
O duelo de volta está marcado para o dia 24 de agosto, em Teresina, onde o Altos terá o mando de campo por ter feito melhor campanha na fase de grupos.
Apesar dos desafios enfrentados nos últimos anos, o Santa Cruz segue mobilizando sua torcida, que permanece entre as mais fiéis do país. Com o apoio das arquibancadas, o clube espera dar um importante passo rumo à classificação para as quartas de final e manter viva a luta pelo acesso à Série C.
Mais de 26 mil confirmados para o primeiro jogo das oitavas! ????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 15, 2025
Segunda-feira, a Arena de Pernambuco vai pulsar com a força da Nação Coral!
