Santa Cruz
SANTA CRUZ

Em poucas horas, Santa Cruz vende 15 mil ingressos para jogo contra o Altos

Duelo de ida das oitavas da Série D está marcado para segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco

Gabriel Farias

Publicado: 13/08/2025 às 20:26

Torcida do Santa Cruz na Arena/Rafael Vieira/DP

Torcida do Santa Cruz na Arena (Rafael Vieira/DP)

A torcida do Santa Cruz mostrou que não vai ser o dia do jogo que vai atrapalhar a sua presença no estádio. Em poucas horas, 15 mil bilhetes já foram vendidos para o jogo contra o Altos (PI), pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O duelo está confirmado para a segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata, mesmo com o Governo de Pernambuco garantindo policiamento para que o jogo fosse realizado no domingo, às 16h.  

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o jogo para a noite de segunda. Mesmo com críticas por parte da torcida sobre a decisão, a expectativa da diretoria do Santa Cruz é de estádio cheio. A Arena de Pernambuco tem capacidade para 45.440 torcedores.

 

 

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard. O confronto da volta acontecerá no dia 24 de agosto, em Teresina. Conforme regulamento da Série D, o Altos decidirá a classificação em casa por ter feito melhor campanha na primeira fase. 

Confira os preços dos ingressos:

Leste Superior: R$ 20 (em todos os setores)
Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Norte e Sul Inferior: R$ 25 (preço único)
Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120

 

Torcida do Santa Cruz na Arena
Equipe do Santa Cruz em classificação às oitavas da Série D
Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz
Santa Cruz
Torcida do Santa Cruz
Torcida do Santa Cruz
Técnico Marcelo Cabo se emocionou com vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe
Santa Cruz está nas oitavas da Série D

