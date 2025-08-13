Santa Cruz inicia venda de ingressos para confronto decisivo contra o Altos na Arena Pernambuco

O Santa Cruz recebe o adversário piauiense na próxima segunda-feira (18), às 20h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D

Torcida do Santa Cruz em jogo no Arruda (Rafael Vieira / DP Foto)

O Santa Cruz abriu nesta quarta-feira (13) a venda de ingressos para o confronto decisivo diante do Altos-PI, válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Após um impasse com os órgãos de segurança quanto à definição da data, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o embate para a noite de segunda-feira. A expectativa da diretoria coral é de casa cheia, com o apoio maciço da torcida sendo considerado fundamental para conquistar um bom resultado no jogo de ida.

O confronto da volta está agendado para o dia 24 de agosto, em Teresina. O Altos decidirá a classificação em casa por ter feito melhor campanha na fase anterior. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis, sem vantagem por gol fora de casa.

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard. A Arena de Pernambuco, que passou a ser a nova casa do Santa Cruz nesta fase decisiva da competição, possui capacidade para mais de 45 mil torcedores.

O clube recomenda que os torcedores adquiram seus ingressos com antecedência para evitar contratempos no dia do jogo. A mobilização da torcida e a importância da partida fazem com que a expectativa seja de bom público.



Preços dos ingressos:

Leste Superior: R$ 20 (em todos os setores)

Leste inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Norte e Sul Inferior: R$ 25 (preço único)

Oeste Premium: R$ 60 e R$ 120