Santa Cruz ainda trava batalha nos bastidores para mudar data de jogo contra o Altos

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)

O Santa Cruz segue firme nos bastidores tentando alterar a data do confronto contra o Altos, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. Marcado inicialmente para segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, o jogo enfrenta resistência da diretoria tricolor, que vê grandes prejuízos na realização da partida em um dia útil e à noite, principalmente considerando a localização da Arena — fora do Recife, com acesso considerado complicado, especialmente em dias úteis.

Segundo informações apuradas pelo DP Esportes, o presidente Bruno Rodrigues ainda não jogou a toalha e está mobilizando esforços para transferir o jogo para domingo (17). Internamente, há uma clara insatisfação com a decisão dos órgãos de segurança pública, que justificaram a escolha com base em uma recomendação que evita jogos simultâneos dos três grandes clubes do estado (Santa Cruz, Sport e Náutico) para facilitar a logística e segurança das operações.

Além da questão da mobilidade, o Santa Cruz argumenta que jogar no domingo beneficiaria diretamente a presença da torcida, essencial tanto no apoio ao time quanto na arrecadação de bilheteria. O clube está tentando negociar com os órgãos de segurança e a CBF para reverter essa decisão.

Enquanto isso, o processo de venda de ingressos segue em compasso de espera. Apesar do check-in para sócios ter sido iniciado na noite da terça-feira (12), as vendas gerais que deveriam começar na quarta-feira (13) foram suspensas. Uma publicação chegou a anunciar a abertura das vendas, mas foi rapidamente apagada, o que reforça o clima de indefinição quanto à data da partida.