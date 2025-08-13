Santa Cruz ainda trava batalha nos bastidores para mudar data de jogo contra o Altos
Santa Cruz ainda busca mudar data do jogo contra o Altos e pressiona nos bastidores
Publicado: 13/08/2025 às 10:28
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)
O Santa Cruz segue firme nos bastidores tentando alterar a data do confronto contra o Altos, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. Marcado inicialmente para segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, o jogo enfrenta resistência da diretoria tricolor, que vê grandes prejuízos na realização da partida em um dia útil e à noite, principalmente considerando a localização da Arena — fora do Recife, com acesso considerado complicado, especialmente em dias úteis.
Além da questão da mobilidade, o Santa Cruz argumenta que jogar no domingo beneficiaria diretamente a presença da torcida, essencial tanto no apoio ao time quanto na arrecadação de bilheteria. O clube está tentando negociar com os órgãos de segurança e a CBF para reverter essa decisão.
Enquanto isso, o processo de venda de ingressos segue em compasso de espera. Apesar do check-in para sócios ter sido iniciado na noite da terça-feira (12), as vendas gerais que deveriam começar na quarta-feira (13) foram suspensas. Uma publicação chegou a anunciar a abertura das vendas, mas foi rapidamente apagada, o que reforça o clima de indefinição quanto à data da partida.