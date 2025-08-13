Reintegrado! Lucas Siqueira volta aos treinos e reforça o Santa Cruz na reta final da Série D

Lucas Siqueira, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O volante Lucas Siqueira está de volta ao elenco do Santa Cruz. Após um período treinando em separado, o experiente jogador foi reintegrado ao grupo e já é opção para o técnico Marcelo Cabo na sequência da Série D do Brasileiro.

"Muito feliz e honrado de estar de volta a esse grupo que tem a missão de conquistar o acesso no Brasileiro! Vamos juntos, Nação!", escreveu o jogador em suas redes sociais.

Lucas Siqueira começou a temporada como titular absoluto sob o comando de Itamar Schülle e era considerado um dos líderes do elenco. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Marcelo Cabo. Mesmo afastado, manteve o profissionalismo, acompanhando os jogos e demonstrando apoio constante ao grupo.

Neste ano, o volante disputou 11 partidas – 10 pelo Campeonato Pernambucano e uma pela Pré-Copa do Nordeste – e marcou um gol, na vitória sobre o Jaguar. Sua última atuação foi em 15 de março, na derrota para o Sport, pela semifinal do Estadual.

A reintegração do atleta teria partido de um pedido do próprio elenco, que valoriza a presença de Lucas no vestiário e o considera uma peça importante para o ambiente do grupo. Para o setor, Marcelo Cabo conta Balotelli, Gabriel Galhardo, Pedro Favela, Jonatas Paulista e Lucas Bessa.

