Reintegrado! Lucas Siqueira volta aos treinos e reforça o Santa Cruz na reta final da Série D
Após meses afastado, o volante Lucas Siqueira é reintegrado ao elenco principal do Santa Cruz
Publicado: 13/08/2025 às 09:27
Lucas Siqueira, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O volante Lucas Siqueira está de volta ao elenco do Santa Cruz. Após um período treinando em separado, o experiente jogador foi reintegrado ao grupo e já é opção para o técnico Marcelo Cabo na sequência da Série D do Brasileiro.
Lucas Siqueira começou a temporada como titular absoluto sob o comando de Itamar Schülle e era considerado um dos líderes do elenco. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Marcelo Cabo. Mesmo afastado, manteve o profissionalismo, acompanhando os jogos e demonstrando apoio constante ao grupo.
Neste ano, o volante disputou 11 partidas – 10 pelo Campeonato Pernambucano e uma pela Pré-Copa do Nordeste – e marcou um gol, na vitória sobre o Jaguar. Sua última atuação foi em 15 de março, na derrota para o Sport, pela semifinal do Estadual.
A reintegração do atleta teria partido de um pedido do próprio elenco, que valoriza a presença de Lucas no vestiário e o considera uma peça importante para o ambiente do grupo. Para o setor, Marcelo Cabo conta Balotelli, Gabriel Galhardo, Pedro Favela, Jonatas Paulista e Lucas Bessa.