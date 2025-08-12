Presidente do Santa Cruz garante que premiação 'bicho' será pago pelo clube
Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirma que 'bicho' será pago pelo clube, e não pela SAF
Publicado: 12/08/2025 às 13:25
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)
O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, esclareceu que a premiação conhecida como “bicho”, destinada aos jogadores durante a Série D do Campeonato Brasileiro, está sendo financiada exclusivamente pelo clube, sem envolvimento dos investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Segundo o GE, caso a Cobra Coral alcance o principal objetivo da temporada, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco poderá receber um valor superior a R$ 1 milhão em premiações.
O presidente tricolor também destacou a mobilização da torcida. “É evidente que existem aquelas coisas que acontecem. Por exemplo, agora pouco, nesse último jogo, alguns torcedores do Santa Cruz,não empresários, fizeram uma arrecadação via WhatsApp e levantaram um bom valor, que será incorporado ao ‘bicho’ do clube. São pessoas que amam o Santa Cruz e que se juntam para ajudar. Isso vai acontecer também no segundo jogo e no terceiro, se Deus quiser. Então, essas contribuições vão incrementando a premiação, mas o clube tem uma programação e vai cumpri-la”, destacou.
Oitavas de finais
A primeira partida do Santa Cruz pelas oitavas de final da Série D, contra o Altos, está marcada para a próxima segunda-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco. O segundo confronto será no dia 24, em Teresina. A equipe piauiense vai decidir em casa, pois possui uma campanha superior em relação ao clube pernambucano. No entanto, em caso de igualdade a decisão irá para os pênaltis.