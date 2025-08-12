diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Presidente do Santa Cruz garante que premiação 'bicho' será pago pelo clube

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirma que 'bicho' será pago pelo clube, e não pela SAF

Redação

Publicado: 12/08/2025 às 13:25

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz/Rafael Vieira / DP Foto

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, esclareceu que a premiação conhecida como “bicho”, destinada aos jogadores durante a Série D do Campeonato Brasileiro, está sendo financiada exclusivamente pelo clube, sem envolvimento dos investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Segundo o GE, caso a Cobra Coral alcance o principal objetivo da temporada, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco poderá receber um valor superior a R$ 1 milhão em premiações.

“Não tem nada acertado com relação a ‘bicho’ com os investidores. Agora, se me deu uma grande ideia da parte deles... Brincadeira à parte, vamos cobrar esse pessoal lá”, disse Bruno Rodrigues em entrevista à Rádio Jornal. “Mas veja que todos os bichos serão pagos pela associação. Está tudo programado”, disse o mandatário coral, em entrevista à Rádio Jornal.

O presidente tricolor também destacou a mobilização da torcida. “É evidente que existem aquelas coisas que acontecem. Por exemplo, agora pouco, nesse último jogo, alguns torcedores do Santa Cruz,não empresários, fizeram uma arrecadação via WhatsApp e levantaram um bom valor, que será incorporado ao ‘bicho’ do clube. São pessoas que amam o Santa Cruz e que se juntam para ajudar. Isso vai acontecer também no segundo jogo e no terceiro, se Deus quiser. Então, essas contribuições vão incrementando a premiação, mas o clube tem uma programação e vai cumpri-la”, destacou.

Oitavas de finais
A primeira partida do Santa Cruz pelas oitavas de final da Série D, contra o Altos, está marcada para a próxima segunda-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco. O segundo confronto será no dia 24, em Teresina. A equipe piauiense vai decidir em casa, pois possui uma campanha superior em relação ao clube pernambucano. No entanto, em caso de igualdade a decisão irá para os pênaltis.

 

