Quantos jogos faltam para o Santa Cruz conquistar o acesso para a Série C?

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em uma noite de fortes emoções na Arena Pernambuco, o Santa Cruz protagonizou um verdadeiro drama diante do Sergipe e garantiu a classificação nos pênaltis para às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a torcida em peso e muita tensão nas arquibancadas, o Tricolor superou a pressão e manteve vivo o sonho do acesso à Série C. Mas o caminho ainda é longo: restam dois duelos de mata-mata até o tão esperado retorno à terceira divisão.

O Santa Cruz enfrenta agora o Altos-PI nas oitavas, em confrontos de ida e volta. As datas e horários dos jogos ainda não foram definidos oficialmente pela CBF, devido a conflitos de agenda com outros eventos no estado. A expectativa é de que a tabela seja divulgada ainda nesta segunda-feira (11).

Caso passe pelo Altos, o Santa Cruz terá pela frente o desafio decisivo nas quartas de final, fase que define os quatro clubes que garantirão o acesso à Série C de 2026. A fórmula de disputa segue o modelo tradicional de mata-mata, com os confrontos das quartas definidos de acordo com a campanha geral dos classificados.

Atualmente, o Santa Cruz figura na 9ª colocação da classificação geral, com 30 pontos, mesma pontuação do 8º colocado, o Rio Branco-RS, mas atrás nos critérios de desempate. Esse posicionamento será determinante para a definição do adversário nas quartas, caso avance de fase.

Campanha até aqui

A Cobra Coral soma nove vitórias, três empates e quatro derrotas, com saldo de gols positivo de +10. A equipe tricolor conta com o apoio da sua torcida para seguir firme rumo ao acesso.

Para garantir presença na Série C de 2026, o Santa Cruz precisa superar os dois próximos adversários em confrontos diretos, são quatro jogos no total. As semifinais e a final da Série D ainda serão disputadas, mas não interferem mais no acesso, que já estará definido nas quartas.

