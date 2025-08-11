Veja os confrontos das oitavas da Série D; clubes tradicionais dão adeus à competição

Definidos os confrontos das oitavas de final da Série D 2025; clubes tradicionais dão adeus à competição

Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D (Rafael Vieira/ DP Foto)

Com as partidas da segunda fase encerradas, estão definidos os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D 2025. A próxima etapa da competição contará com 16 clubes que seguem na briga por uma das quatro vagas na Série C de 2026. Entre os classificados estão os dois representantes do futebol pernambucano Central e Santa Cruz.

As partidas de ida das oitavas estão programadas para os dias 16 e 17 de agosto, enquanto os jogos de volta acontecem em 23 e 24 de agosto, segundo o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade ainda divulgará a tabela detalhada com datas, horários e locais.

A fórmula de disputa segue a lógica do mata-mata. E nas quartas de final os confrontos serão definidos conforme a campanha geral dos classificados (melhor campanha x 8ª melhor, 2ª melhor x 7ª melhor, e assim por diante).

Clubes tradicionais se despedem da Série D

O primeiro mata-mata foi marcado por eliminações surpreendentes de clubes tradicionais do futebol brasileiro. A Portuguesa, vice-campeã da Série A em 1996, foi eliminada de forma dramática pelo Mixto-MT nos pênaltis, após empate em 4 a 4 no agregado. A eliminação aconteceu em pleno Estádio do Canindé, em São Paulo.

Outro gigante que se despediu precocemente foi o Joinville, que caiu diante do Cianorte-PR. Após empate no primeiro jogo, o time catarinense foi goleado na volta e perdeu por 4 a 1 no placar agregado.

No Nordeste, mais duas eliminações de peso: o Sampaio Corrêa, conhecido por suas passagens frequentes pelas Séries B e C, caiu diante do Manauara-AM por 2 a 1 no agregado. Já o Ferroviário-CE, outro tradicional representante do futebol nordestino, foi superado pelo ASA-AL, que venceu por 3 a 0 na soma dos confrontos.

Confrontos das oitavas de final da Série D 2025:

Maranhão x Central

Imperatriz x América-RN

Altos x Santa Cruz

ASA x Manauara

Aparecidense x Goiatuba

Inter de Limeira x Rio Branco-ES

Mixto-MT x Cianorte

Barra-SC x Ceilândia