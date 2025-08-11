diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Veja os confrontos das oitavas da Série D; clubes tradicionais dão adeus à competição

Definidos os confrontos das oitavas de final da Série D 2025; clubes tradicionais dão adeus à competição

Paulo Mota

Publicado: 11/08/2025 às 10:22

Seguir no Google News Seguir

Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D/Rafael Vieira/ DP Foto

Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D (Rafael Vieira/ DP Foto)

Com as partidas da segunda fase encerradas, estão definidos os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D 2025. A próxima etapa da competição contará com 16 clubes que seguem na briga por uma das quatro vagas na Série C de 2026. Entre os classificados estão os dois representantes do futebol pernambucano Central e Santa Cruz.

Veja também:
As partidas de ida das oitavas estão programadas para os dias 16 e 17 de agosto, enquanto os jogos de volta acontecem em 23 e 24 de agosto, segundo o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade ainda divulgará a tabela detalhada com datas, horários e locais.

A fórmula de disputa segue a lógica do mata-mata. E nas quartas de final os confrontos serão definidos conforme a campanha geral dos classificados (melhor campanha x 8ª melhor, 2ª melhor x 7ª melhor, e assim por diante).

Clubes tradicionais se despedem da Série D
O primeiro mata-mata foi marcado por eliminações surpreendentes de clubes tradicionais do futebol brasileiro. A Portuguesa, vice-campeã da Série A em 1996, foi eliminada de forma dramática pelo Mixto-MT nos pênaltis, após empate em 4 a 4 no agregado. A eliminação aconteceu em pleno Estádio do Canindé, em São Paulo.

Outro gigante que se despediu precocemente foi o Joinville, que caiu diante do Cianorte-PR. Após empate no primeiro jogo, o time catarinense foi goleado na volta e perdeu por 4 a 1 no placar agregado.

No Nordeste, mais duas eliminações de peso: o Sampaio Corrêa, conhecido por suas passagens frequentes pelas Séries B e C, caiu diante do Manauara-AM por 2 a 1 no agregado. Já o Ferroviário-CE, outro tradicional representante do futebol nordestino, foi superado pelo ASA-AL, que venceu por 3 a 0 na soma dos confrontos.

Confrontos das oitavas de final da Série D 2025:
Maranhão x Central

Imperatriz x América-RN

Altos x Santa Cruz

ASA x Manauara

Aparecidense x Goiatuba

Inter de Limeira x Rio Branco-ES

Mixto-MT x Cianorte

Barra-SC x Ceilândia

1 / 18
Torcida do Santa Cruz
2 / 18
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão
3 / 18
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão
4 / 18
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão
5 / 18
Elenco do Central após classificação às oitavas da Série D
6 / 18
Torcida do Santa Cruz
7 / 18
Técnico Marcelo Cabo se emocionou com vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe
8 / 18
Santa Cruz está nas oitavas da Série D
9 / 18
Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D
10 / 18
Torcida do Santa Cruz
11 / 18
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão
12 / 18
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão
13 / 18
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão
14 / 18
Elenco do Central após classificação às oitavas da Série D
15 / 18
Torcida do Santa Cruz
16 / 18
Técnico Marcelo Cabo se emocionou com vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe
17 / 18
Santa Cruz está nas oitavas da Série D
18 / 18
Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/ DP Foto)
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão (José Camilo/Lagarto FC)
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão (José Camilo/Lagarto FC)
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão (José Camilo/Lagarto FC)
Elenco do Central após classificação às oitavas da Série D (Reprodução/Redes Sociais/Central SC)
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Técnico Marcelo Cabo se emocionou com vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe (Rafael Vieira/DP )
Santa Cruz está nas oitavas da Série D (Santa Cruz )
Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D (Rafael Vieira/ DP Foto)
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/ DP Foto)
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão (José Camilo/Lagarto FC)
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão (José Camilo/Lagarto FC)
Lagarto e Central se enfrentaram pela segunda fase da Série D no Estádio Barretão (José Camilo/Lagarto FC)
Elenco do Central após classificação às oitavas da Série D (Reprodução/Redes Sociais/Central SC)
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Técnico Marcelo Cabo se emocionou com vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe (Rafael Vieira/DP )
Santa Cruz está nas oitavas da Série D (Santa Cruz )
Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D (Rafael Vieira/ DP Foto)

Central , classificados , eliminados , ferroviario , Joinville , mata-mata , oitavas , Portuguesa , Sampaio Correa , Santa Cruz , série D
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP