Com jogos de Náutico e Sport no fim de semana, quando joga o Santa Cruz na Série D?

Santa Cruz (Rafael Vieira)

Com a agenda esportiva do futebol pernambucano cheia no próximo final semana, torcedores do Santa Cruz seguem na expectativa para saber quando será o próximo jogo do Tricolor na Série D. A Cobra Coral enfrenta o Altos-PI pelas oitavas de final da competição nacional, mas a data e o horário ainda não foram confirmados oficialmente pela CBF.

O que se sabe até agora é que a partida de ida acontecerá na Arena de Pernambuco, entre os dias 15, 16 ou 18 de agosto. A escolha da data esbarra em outros compromissos importantes no estado. No sábado (16), o Sport encara o São Paulo na Ilha do Retiro, às 18h30, em duelo da Série A, confronto com transmissão nacional, que dificulta a marcação do jogo do Santa Cruz no mesmo dia por questões de segurança e logística.

Já no domingo (17), o Náutico tem compromisso marcado contra o Anápolis, às 19h, nos Aflitos, pela Série C. Diante desse cenário, há até mesmo a possibilidade de ajustes na tabela da Série C, o que poderia abrir espaço para o Santa Cruz jogar nesse dia. Por fim, não está descartado a possibilidade de que o Timbu e a Cobra Coral disputem partidas no mesmo dia. Para isso acontecer o Tricolor teria que jogar no domingo (17) pela manhã, às 11h.

Outras alternativas consideradas são a sexta-feira (15) à noite ou a segunda-feira (18), também no período noturno.

Enquanto aguarda a definição da CBF, o Santa Cruz segue se preparando para o confronto, que marca o início de mais um mata-mata rumo ao acesso. A expectativa é de que a entidade anuncie a tabela oficial ainda nesta segunda-feira (11).

