Santa Cruz pode inscrever novos jogadores para o mata-mata da Série D?

Mesmo com desconfiança na meta, o Santa Cruz não pode contratar novos reforços para as oitavas da Série D

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

A classificação dramática contra o Sergipe, nas penalidades, garantiu o Santa Cruz nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o avanço veio acompanhado de uma dúvida que domina os bastidores do Arruda: será possível reforçar o elenco para a próxima fase? A resposta é não.

O regulamento da Série D não permite mais novas contratações a partir deste momento. O prazo final para inscrições de atletas terminou na última sexta-feira, dia 8 de agosto. De acordo com a CBF, cada clube pôde registrar até 50 jogadores na competição. O regulamento ainda permite a inscrição de até três jogadores vindos de clubes eliminados na primeira fase, mas apenas dentro desse prazo.

Problemas no gol

O questionamento sobre a segurança na meta tricolor ganhou força após as atuações recentes. O jovem da base Rokenedy, titular nos dois confrontos contra o Sergipe, falhou em momentos cruciais. Apesar disso, acabou se redimindo ao defender duas cobranças de pênalti na decisão e garantir a vaga nas oitavas.

No banco, a alternativa também não inspira confiança. O experiente Felipe Alves, que já foi titular durante a fase de grupos, acumulou falhas e perdeu espaço. Com isso, a comissão técnica vive um dilema para a sequência do torneio.

Elenco fechado

Sem possibilidade de novas contratações, o Santa Cruz precisará confiar no elenco já inscrito. Os últimos reforços chegaram justamente no ataque: Adailson, que desperdiçou uma grande chance no jogo de ida contra o Sergipe, e o argentino Ariel, que perdeu um pênalti na decisão por cobranças alternadas. Apesar dos tropeços, ambos seguem cotados para ganhar espaço nas próximas fases.

Com a fase de mata-mata em andamento e sem novas contratações possíveis, o Santa Cruz dependerá da força do elenco atual e da recuperação emocional dos atletas para buscar o acesso à Série C.

