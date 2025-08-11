Beto Lago: 'No Santa Cruz, a vitória não é só resultado: é resistência e amor incondicional'

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/ DP Foto)

De vilões a heróis

Eles já foram apontados como vilões em noites amargas do Santa Cruz. Já sentiram o peso da desconfiança, mesmo que vinda de parte da torcida. Mas o futebol, como a vida, adora escrever capítulos de redenção. E no duelo contra o Sergipe, não havia espaço para mágoas: a missão era clara, o apoio tinha que ser total. E foi nesse clima que Rokenedy e Thiago Galhardo transformaram a Arena de Pernambuco em palco de reconciliação. Galhardo marcou o segundo gol – vibrou no primeiro como se fosse dele, mas a arbitragem registrou acertadamente como contra. Ainda assim, participou de praticamente todas as jogadas perigosas, sendo o motor ofensivo do time. Do outro lado, Rokenedy, o goleiro coral, teve um momento amargo ao falhar no gol do Gipão. Mas quando a decisão foi para as penalidades, ele se agigantou, mantendo viva a esperança tricolor. E na última cobrança, veio a consagração: a bola parou nas suas mãos, e a Arena explodiu. Saiu de campo como herói, carregado pelo grito da torcida.

Os mais de 36 mil corais presentes viram o primeiro obstáculo ser superado. Mas que ninguém se engane: contra o Altos, o desafio será ainda maior. O time piauiense vem embalado e terá a vantagem de decidir em casa. O Santa precisa fazer mais do que vimos contra o Sergipe (intensidade, coragem e frieza para construir um placar confortável no jogo de ida). Que a torcida repita a festa no próximo fim de semana. Que a Arena de Pernambuco volte a pulsar como um coração tricolor. E que Marcelo Cabo e seus comandados escrevam mais uma página de superação. Porque no Santa Cruz, cada vitória é mais do que um resultado: é um ato de resistência, é um grito de amor que ecoa além das quatro linhas.

Timbu em alta

Vitória maiúscula do Náutico. Não importa quantos desfalques têm a equipe, o elenco joga no ritmo do coração do seu treinador. Hélio dos Anjos mudou a cara do time, hoje vice-líder da Série C. Uma das vagas é do Náutico. Agora é saber em que posição termina e quais serão seus adversários no quadrangular. Chega forte e com favoritismo em alta.

Central faz história

Muita emoção para o torcedor do Central. A classificação caminhava no empate, conquistado aos 33 do segundo tempo, quando levou o gol do Lagarto aos 46. Mas, aos 51, chegou ao 2x2, resultado que colocou a Patativa nas oitavas da Série D. o Central segue invicto fora de casa e com 11 jogos sem conhecer derrotas. Que campanha. O Maranhão é o próximo adversário, sendo a primeira fora de Caruaru. A Patativa está na briga pelo acesso.

A primeira vitória

Depois de um primeiro tempo horrível (dos dois lados), o Sport dominou a segunda etapa, bateu o Grêmio, por 1x0, dentro da Arena, e conquistou a primeira vitória no Brasileirão. Vitória merecida, com o Leão buscando o placar, inclusive tendo desperdiçado muitas chances de ampliar. Bom jogo do trio ofensivo Léo Pereira, Derik e Matheusinho (autor do gol) e a defesa se mostrou bem segura. Grande vitória.