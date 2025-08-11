Beto Lago: 'No Santa Cruz, a vitória não é só resultado: é resistência e amor incondicional'
O Santa Cruz se classificou contra o Sergipe, e agora enfrenta o Altos-PI pelas oitavas de final da Série D
Publicado: 11/08/2025 às 07:46
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/ DP Foto)
De vilões a heróis
Eles já foram apontados como vilões em noites amargas do Santa Cruz. Já sentiram o peso da desconfiança, mesmo que vinda de parte da torcida. Mas o futebol, como a vida, adora escrever capítulos de redenção. E no duelo contra o Sergipe, não havia espaço para mágoas: a missão era clara, o apoio tinha que ser total. E foi nesse clima que Rokenedy e Thiago Galhardo transformaram a Arena de Pernambuco em palco de reconciliação. Galhardo marcou o segundo gol – vibrou no primeiro como se fosse dele, mas a arbitragem registrou acertadamente como contra. Ainda assim, participou de praticamente todas as jogadas perigosas, sendo o motor ofensivo do time. Do outro lado, Rokenedy, o goleiro coral, teve um momento amargo ao falhar no gol do Gipão. Mas quando a decisão foi para as penalidades, ele se agigantou, mantendo viva a esperança tricolor. E na última cobrança, veio a consagração: a bola parou nas suas mãos, e a Arena explodiu. Saiu de campo como herói, carregado pelo grito da torcida.
Timbu em alta
Vitória maiúscula do Náutico. Não importa quantos desfalques têm a equipe, o elenco joga no ritmo do coração do seu treinador. Hélio dos Anjos mudou a cara do time, hoje vice-líder da Série C. Uma das vagas é do Náutico. Agora é saber em que posição termina e quais serão seus adversários no quadrangular. Chega forte e com favoritismo em alta.
Central faz história
Muita emoção para o torcedor do Central. A classificação caminhava no empate, conquistado aos 33 do segundo tempo, quando levou o gol do Lagarto aos 46. Mas, aos 51, chegou ao 2x2, resultado que colocou a Patativa nas oitavas da Série D. o Central segue invicto fora de casa e com 11 jogos sem conhecer derrotas. Que campanha. O Maranhão é o próximo adversário, sendo a primeira fora de Caruaru. A Patativa está na briga pelo acesso.
A primeira vitória
Depois de um primeiro tempo horrível (dos dois lados), o Sport dominou a segunda etapa, bateu o Grêmio, por 1x0, dentro da Arena, e conquistou a primeira vitória no Brasileirão. Vitória merecida, com o Leão buscando o placar, inclusive tendo desperdiçado muitas chances de ampliar. Bom jogo do trio ofensivo Léo Pereira, Derik e Matheusinho (autor do gol) e a defesa se mostrou bem segura. Grande vitória.