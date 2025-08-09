No drama dos pênaltis, Santa Cruz vence Sergipe e avança para as oitavas da Série D

Santa Cruz venceu o Sergipe por 2 a 1 neste sábado, diante de 35 mil torcedores na Arena, e venceu nos pênaltis por 5 a 4

Santa Cruz está nas oitavas da Série D (Santa Cruz )

O Santa Cruz está nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com drama, emoção, sufoco, o Tricolor venceu o Sergipe por 2 a 1 neste sábado (09/08), o que levou a decisão para os pênaltis, já que foi o mesmo placar da vitória dos sergipanos em Aracaju.

E, diante de 35 mil torcedores na Arena de Pernambuco, os corais ganharam por 5 a 4 nas penalidades. O goleiro Rokenedy pegou duas cobranças, se recuperando da falha no gol do Sergipe no tempo regulamentar.

Explosão da torcida, dos jogadores e da comissão técnica. O Santa segue vivo na luta pelo acesso para a Série C. O próximo desafio é o Altos (PI), pelas oitavas de final.

No tempo normal, o Santa Cruz abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, graças a um gol contra do zagueiro Mateus Henrique. O Tricolor aumentou a vantagem aos 10 do segundo tempo, em golaço de Thiago Galhardo. O Sergipe descontou com Felipe Pará, em falha do goleiro Rokenedy.





O JOGO

Precisando de uma mudança de postura, o técnico Marcelo Cabo promoveu mudanças na escalação do Santa Cruz. Na defesa, Matheus Vinícius foi para o banco e o experiente Wiliam Alves ganhou a vaga. No ataque, João Pedro começou no lugar de Thiaguinho. No Sergipe, Dico Woolley (ex-Retrô), manteve a base que venceu o jogo de ida em Aracaju.

E o que nem o mais otimista torcedor coral imaginava aconteceu. Logo no primeiro minuto, o Santa Cruz abriu o placar. Willian Júnior bateu falta na área e o zagueiro Mateus Henrique cabeceou para a própria meta: gol contra!

O gol inflamou ainda mais a torcida tricolor. O resultado já era suficiente para levar a decisão para os pênaltis. Já o Gipão sentiu o gol sofrido e só veio assustar aos 14, após escanteio que Toty cortou e evitou que a bola entrasse.

Os corais quase aumentaram o placar com João Pedro aos 23, mas a bola bateu na trave, após desvio na zaga. Mas a chance de ouro foi mesmo de Geovany, que sozinho dentro da área bateu em cima do goleiro Alan Alves.

SEGUNDO TEMPO



As duas equipes voltaram com mudanças para o segundo tempo. No Santa, Thiaguinho entrou no lugar de João Pedro. No Sergipe, saíram Iago Pereira e Rickelme para as entradas de Reny Max e Moisés Ribeiro.

E não demorou muito para o torcedor coral soltar outra vez o grito de gol. Aos 10 minutos, Thiago Galhardo avançou, passou por três adversários e acertou um lindo chute de fora da área. Golaço: 2 a 0 na Arena.

O resultado classificava o Santa para as oitavas, mas o Sergipe reagiu. Aos 18, Reny Max tocou para Felipe Pará, que desviou para o gol. A bola passou por baixo de Rokeney e entrou mansamente. Mais uma falha do goleiro do Santa, que já tinha errado no jogo de ida.

O que era alegria, virou drama. O placar levava o jogo para os pênaltis. Nervoso, o Santa não conseguia mais ter calma para criar jogadas trabalhadas, mesmo com as entradas de Ariel e Renato. E no final, quase Matheus Ribeiro desempatou. Mas o placar ficou mesmo no 2 a 1 para o Santa, o que levou a decisão para os pênaltis.

PÊNALTIS

Nos pênaltis, o Santa Cruz venceu por 5 a 4. Thiago Galhardo, Renato, Balotelli, Thiaguinho e Pedro Favela converteram. Ariel e Eurico pararam em Alan Alves. Matheus Sacramento, Pedro Santos, Luan e Jefferson fizeram para o Sergipe. Felipe Pará e Moisés Ribeiro pararam em Rokenedy. Ericson bateu para fora.

FICHA DA PARTIDA

SANTA CRUZ

Rokenedy; Toty (Yuri Ferraz), Eurico, William Alves e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Júnior (Renato); João Pedro (Thiaguinho), Geovany (Ariel) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

SERGIPE

Alan Alves; Ronaldo Santos (Luan), Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH; Pedro Santos, Rickelme (Moisés Ribeiro), Iago Pereira (Reny Max) (Ericson) e Felipe Pará; Matheus Sacramento e Mauro (Jefferson). Técnico: Dico Woolley.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA).

Assistentes: Elson Araujo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA).

Gols: Matheus Henrique contra (1'/1º); Thiago Galhardo (10'/2º) e Felipe Pará (18'/2º).

Amarelos: Toty, Balotelli, Thiago Galhardo e Rokenedy (SAN); Ronaldo, Felipe Pará, PH, Júnior Sergipano, Alan Alves e Pedro Santos (SER).

Público: 35.882.

Renda: R$ 1.048.635,00.