Thiago Galhardo, após vitória do Santa Cruz: "Jogos grandes são para jogadores grandes"

Thiago Galhardo, do Santa Cruz, fez um golaço de fora da área, após deixar três adversários do Sergipe para trás

Thiago Galhardo fez um gol contra o Sergipe (Rafael Vieira/DP)

Ele vinha sendo muito cobrado. Tinha jogado mal na partida de ida, quando o Sergipe venceu o Santa Cruz por 2 a 1 no estádio Batistão, em Aracaju. Mas neste sábado (09/08) Thiago Galhardo foi à forra.

No segundo tempo, o atacante fez um golaço de fora da área, após deixar três adversários para trás. E também abriu a série de cobranças de pênalti, convertendo com muita categoria. O Santa venceu por 5 a 4 nos pênaltis, após 2 a 1 no tempo normal.

Após o jogo, Thiago Galhardo reconheceu que vinha devendo com a camisa coral. “Muito feliz pelos dois gols, pelo gol de pênalti, pela classificação. Acho que jogos grandes são para jogadores grandes. Eu estava devendo, confesso, já tem algum tempo, tinha algumas coisas que estavam me tirando o eixo, a órbita, e foram normalizadas antes do jogo contra o Sergipe”, disse o atacante em entrevista à Rádio Jornal.