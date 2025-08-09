Marcelo Cabo: "Hoje entendi o que é o Santa Cruz. O morro desceu"

Técnico Marcelo Cabo foi um mais emocionados com a classificação do Santa Cruz para as oitavas de final da Série D, após vitória por 5 a 4 sobre o Sergipe nos pênaltis

Técnico Marcelo Cabo se emocionou com vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe (Rafael Vieira/DP )

O técnico Marcelo Cabo foi um mais emocionados com a classificação do Santa Cruz para as oitavas de final da Série D, após vitória por 5 a 4 sobre o Sergipe nos pênaltis - 2 a 1 no tempo normal.

O treinador beijou a camisa e vibrou muito junto aos 35 mil torcedores que lotaram a Arena de Pernambuco neste sábado (09/08).

“Hoje eu entendi o que é o Santa Cruz, porque eu já tinha estado do lado de lá. Eu vi o que é o time do povo, vi que o morro desceu. Foi contagiante".

Marcelo Cabo chamou para acompanhar a entrevista coletiva Peninha, funcionário mais antigo do clube.

"A gente não podia ser eliminado hoje. Tivemos o Peninha como símbolo para representar tudo o que o jogo representava. Quero dedicar essa classificação ao nosso torcedor. Mesmo em um momento adverso, eles esgotaram os ingressos faltando 48 horas para o jogo. E conseguimos entregar isso para eles”, destacou o técnico.