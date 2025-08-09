diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
ARENA DE PERNAMBUCO

Rokenedy vai de vilão a herói e se emociona em classificação do Santa Cruz diante do Sergipe

Rokenedy, revelado na base coral, falhou no gol do Gipão no tempo normal, mas pegou duas cobranças de pênalti

Marcos Leandro

Publicado: 09/08/2025 às 20:27

Rokenedy defendeu dois pênaltis contra o Sergipe/Rafael Vieira/DP

Rokenedy defendeu dois pênaltis contra o Sergipe (Rafael Vieira/DP)

De vilão a herói. O goleiro Rokenedy viveu essas duas sensações na dramática classificação do Santa Cruz para as oitavas de final da Série D diante do Sergipe. O jovem, revelado na base coral, falhou no gol do Gipão no tempo normal, que acabou com vitória tricolor por 2 a 1 neste sábado (09/08) na Arena de Pernambuco.

Mas nos pênaltis ele se redimiu e pegou duas cobranças, de Felipe Pará e Moisés Ribeiro, garantindo a classificação do Santa por 5 a 4. Uma grande volta por cima, já que Rokenedy já tinha falhado no jogo de ida, em Aracaju.

"É só alegria e gratidão a Deus. Sei do tamanho clube, sou da base, e tive uma semana muito difícil pelo que aconteceu (primeiro jogo). Quero agradecer a torcida, aos companheiros que me acolheram e a psicóloga do clube", disse o goleiro.

O Santa segue vivo na luta pelo acesso para a Série C. O próximo desafio é o Altos (PI), pelas oitavas de final.

Futebol , Rokenedy , Santa Cruz , Sergipe
