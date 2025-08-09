Zagueiro do Sergipe deixa estádio na ambulância após jogo contra o Santa Cruz

Mateus Henrique teve um choque de cabeça com o zagueiro Eurico, do Santa Cruz, já na reta final do segundo tempo

Zagueiro do Sergipe sofreu pancada na cabeça (Rafael Vieira/DP )

Além da tristeza pela eliminação da Série D para o Santa Cruz, o vestiário do Sergipe também foi de preocupação. O zagueiro Mateus Henrique passou mal e teve que ser socorrido às pressas do estádio para o hospital por uma ambulância.

Durante a partida, o jogador teve um choque de cabeça com o zagueiro Eurico, do Santa, já na reta final do segundo tempo. Apesar da preocupação dos jogadores do Sergipe, Mateus Henrique foi atendido no gramado e continuou na partida.

O Sergipe não se pronunciou sobre o caso, mas a informação é que o jogador estava consciente na ambulância.

Dentro de campo. Mateus Henrique fez um gol contra. Foi o primeiro do Santa, que venceu por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. O tricolor levou a melhor, 5 a 4, e agora pega o Altos (PI) nas oitavas de final.