Staffs de Santa Cruz e Sergipe promovem confusão nos corredores da Arena
A Polícia Militar foi chamada e, depois de muito bate-boca, conseguiu controlar a celeuma
Publicado: 09/08/2025 às 21:21
Confusão entre tricolores e sergipanos nos corredores na Arena (Paulo Mota/DP )
Após a classificação do Santa Cruz sobre o Sergipe nos pênaltis por 5 a 4 (2 a 1 no tempo normal), neste sábado (09/08), os staffs das duas equipes promoveram uma grande confusão nos corredores da Arena de Pernambuco. A Polícia Militar foi chamada e, depois de muito bate-boca, conseguiu controlar a celeuma.
O Sergipe acusou o auxiliar do Santa Cruz, Gabriel Cabo (filho do técnico Marcelo Cabo), de proferir palavrões e xingamentos no momento que a delegação sergipana deixava o vestiário. Já a versão do Santa é que o técnico Dico Woolley teria desrespeitado o Santa Cruz.
O JOGO
Com drama, emoção, sufoco, o Tricolor venceu o Sergipe por 2 a 1 neste sábado (09/08), o que levou a decisão para os pênaltis, já que foi o mesmo placar da vitória dos sergipanos em Aracaju.
E, diante de 35 mil torcedores na Arena de Pernambuco, os corais ganharam por 5 a 4 nas penalidades. O goleiro Rokenedy pegou duas cobranças, se recuperando da falha no gol do Sergipe no tempo regulamentar.
Explosão da torcida, dos jogadores e da comissão técnica. O Santa segue vivo na luta pelo acesso para a Série C. O próximo desafio é o Altos (PI), pelas oitavas de final.
No tempo normal, o Santa Cruz abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, graças a um gol contra do zagueiro Mateus Henrique. O Tricolor aumentou a vantagem aos 10 do segundo tempo, em golaço de Thiago Galhardo. O Sergipe descontou com Felipe Pará, em falha do goleiro Rokenedy.