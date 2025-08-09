Santa Cruz x Sergipe: onde assistir, horário e escalações dos times para jogo da Série D

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

É tudo ou nada! Com a missão de reverter a desvantagem, o Santa Cruz encara o Sergipe neste sábado (9), às 17h, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta da 2ª fase da Série D. Após a derrota por 2 a 1 na partida de ida, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar diretamente às oitavas. Caso triunfe por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis — um cenário nada favorável, já que o clube acumula eliminações consecutivas nas penalidades.

A pressão é grande, mas o apoio da torcida também. Mesmo em um momento de desconfiança, mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O Mais Querido deve quebrar seu recorde de público atuando como mandante na Arena Pernambuco, que foi registrado em 2014 - com 34.746 torcedores.

Dentro de campo, o técnico Marcelo Cabo terá reforços importantes. O lateral-direito Toty e os atacantes Renato e Ariel, que estavam entregues ao departamento médico, foram liberados e estão à disposição. Além deles, o lateral-esquerdo Nathan também se recuperou a tempo e deve começar como titular. A equipe busca reverter a má atuação em Aracaju com intensidade e apoio das arquibancadas.

Do outro lado, o Sergipe chega com a vantagem do empate e deve adotar uma postura mais cautelosa, apostando no contra-ataque e na consistência defensiva. O técnico Dico Wolley terá o retorno do atacante Reny, artilheiro da equipe na temporada, que cumpriu suspensão na primeira partida e é peça-chave para o sistema ofensivo sergipano.

Mobilidade

Em razão do grande público esperado, foi montado um esquema especial de mobilidade para facilitar o acesso à Arena. O metrô funcionará em horário estendido das Linhas Centro e Sul das 5h às 23h, com reforço na frota de trens. A recomendação do clube é que os torcedores adquirem os bilhetes de estacionamento com antecedência, a fim de evitar filas e congestionamentos nos arredores do estádio. Para quem vai de ônibus, a linha TI Cosme e Damião/Arena estará operando a partir das 13h, com tarifa do Bilhete Único (R$ 4,30). Dez ônibus farão o trajeto direto até a Arena, com possibilidade de reforço caso a demanda aumente.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Yuri Ferraz (Toty), Matheus Vinícius, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho (Renato), Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

SERGIPE

Alan Alves; Ronaldo Santos, Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH; Pedro Santos, Rickelme, Iago Pereira e Felipe Pará; Matheus Sacramento e Mauro (Reny) Técnico: Dico Wolley.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourao (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA)

Transmissão: TV Coral (Youtube)

