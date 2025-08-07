Ingressos perto de se esgotar? Saiba a capacidade disponível para Santa Cruz e Sergipe

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

A torcida tricolor promete fazer a festa na Arena Pernambuco neste sábado (9), às 17h, quando o Santa Cruz encara o Sergipe pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com mais de 30 mil ingressos já vendidos de forma antecipada, a pergunta que circula entre os torcedores é: os ingressos estão perto de se esgotar?

A resposta é sim. Ao menos para o setor destinado à torcida do Santa Cruz. Até o momento, a carga total liberada é de 38.526 ingressos (34.673 tricolores), número inferior à capacidade máxima da Arena, devido a restrições de segurança e à necessidade de separação entre os setores das torcidas. Ainda assim, a diretoria coral analisa a possibilidade de ampliar esse número, em virtude da alta demanda.

A procura por entradas tem sido intensa, refletindo a importância da partida. Já estão esgotados os setores Leste Inferior, Sul Inferior, Sul Superior, Leste Superior e Oeste Superior. Restam ingressos apenas para os setores Oeste Inferior e Norte Inferior.

Carga destinada ao Sergipe

Por regra da CBF, 10% da carga total precisa ser destinada à equipe visitante, o que equivale a 3.853 ingressos para a torcida do Sergipe. No entanto, a expectativa é de que os sergipanos não esgotem sua cota, o que pode abrir espaço para que o setor visitante não utilizado seja revertido para os tricolores.

Expectativa de recorde recente

Se o ritmo de vendas continuar, o Santa Cruz pode atingir seu maior público na Arena Pernambuco desde 2014, quando recebeu 34.746 torcedores no jogo contra o América-RN pela Série B. O clube está avaliando, inclusive, a possibilidade de solicitar um aumento na carga de ingressos, caso haja demanda e liberação dos órgãos de segurança.

Quem quiser garantir presença, é melhor se apressar: os ingressos seguem à venda, mas os setores destinados à torcida coral estão próximos da lotação.

Maiores públicos do Santa Cruz na Arena Pernambuco:

1 - 34.746 – Santa Cruz 0 x 1 América-RN (01/11/2014 – Série B)

2 - 24.283 – Santa Cruz 1 x 0 Vasco (18/10/2014 – Série B)

3 - 19.773 – Santa Cruz 2 x 1 Globo (18/08/2019 – Série C)

4 - 17.979 – Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova (28/10/2014 – Série B)

5 - 14.714 – Santa Cruz 0 x 0 Náutico (01/03/2015 – Campeonato Pernambucano)