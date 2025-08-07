Ingressos perto de se esgotar? Saiba a capacidade disponível para Santa Cruz e Sergipe
Publicado: 07/08/2025 às 11:28
Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira)
A torcida tricolor promete fazer a festa na Arena Pernambuco neste sábado (9), às 17h, quando o Santa Cruz encara o Sergipe pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com mais de 30 mil ingressos já vendidos de forma antecipada, a pergunta que circula entre os torcedores é: os ingressos estão perto de se esgotar?
A procura por entradas tem sido intensa, refletindo a importância da partida. Já estão esgotados os setores Leste Inferior, Sul Inferior, Sul Superior, Leste Superior e Oeste Superior. Restam ingressos apenas para os setores Oeste Inferior e Norte Inferior.
Carga destinada ao Sergipe
Por regra da CBF, 10% da carga total precisa ser destinada à equipe visitante, o que equivale a 3.853 ingressos para a torcida do Sergipe. No entanto, a expectativa é de que os sergipanos não esgotem sua cota, o que pode abrir espaço para que o setor visitante não utilizado seja revertido para os tricolores.
Expectativa de recorde recente
Se o ritmo de vendas continuar, o Santa Cruz pode atingir seu maior público na Arena Pernambuco desde 2014, quando recebeu 34.746 torcedores no jogo contra o América-RN pela Série B. O clube está avaliando, inclusive, a possibilidade de solicitar um aumento na carga de ingressos, caso haja demanda e liberação dos órgãos de segurança.
Quem quiser garantir presença, é melhor se apressar: os ingressos seguem à venda, mas os setores destinados à torcida coral estão próximos da lotação.
Maiores públicos do Santa Cruz na Arena Pernambuco:
1 - 34.746 – Santa Cruz 0 x 1 América-RN (01/11/2014 – Série B)
2 - 24.283 – Santa Cruz 1 x 0 Vasco (18/10/2014 – Série B)
3 - 19.773 – Santa Cruz 2 x 1 Globo (18/08/2019 – Série C)
4 - 17.979 – Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova (28/10/2014 – Série B)
5 - 14.714 – Santa Cruz 0 x 0 Náutico (01/03/2015 – Campeonato Pernambucano)