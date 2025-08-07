Santa Cruz se aproxima de quebrar seu recorde de público na Arena Pernambuco

Com 30 mil ingressos vendidos, Santa Cruz mira seu maior público no estádio da Copa do Mundo de 2014

Sócios do Santa Cruz podem fazer cadastramento de biometria facial no Arruda (Rafael Vieira/DP Foto)

O morro vai descer! Impulsionado pelo apoio em massa da torcida, a Cobra Coral está próxima de escrever mais um capítulo marcante na Arena Pernambuco. Com 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o Santa Cruz se prepara para enfrentar o Sergipe, neste sábado (9), às 17h, em partida decisiva pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo pode não só garantir a classificação coral, como também registrar o maior público da história do clube no estádio.

A procura por entradas tem sido intensa, refletindo a importância da partida. Já estão esgotados os setores Leste Inferior, Sul Inferior, Sul Superior e Leste Superior. Restam ingressos apenas para os setores Oeste Inferior, Norte Inferior e Oeste Superior.

O maior público do Santa Cruz na Arena Pernambuco foi registrado em 1º de novembro de 2014, quando 34.746 torcedores acompanharam a derrota por 1 a 0 para o América-RN, pela Série B. Com menos de 5 mil ingressos para bater a marca, a expectativa é de que seja superada ainda nesta quinta-feira (07).

Vale lembrar, que o maior público da história da Arena Pernambuco foi registrado no dia 6 de abril de 2024, no clássico entre Sport e Náutico, pelo Campeonato Pernambucano. Ao todo, 45.500 torcedores estiveram presentes. A partida teve entrada exclusiva para a torcida rubro-negra, o que permitiu a liberação de todos os setores do estádio, sem áreas restritas.

Dentro de campo, o Santa Cruz precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. No jogo de ida, em Aracaju, o time coral foi derrotado por 2 a 1.

Se a tendência de vendas se mantiver, o confronto diante do Sergipe poderá não apenas marcar a classificação coral, mas também estabelecer um novo capítulo na história do clube no palco da Copa do Mundo de 2014.

Os maiores públicos do Santa Cruz na Arena Pernambuco:

1 - 34.746 – Santa Cruz 0 x 1 América-RN (01/11/2014 – Série B)

2 - 24.283 – Santa Cruz 1 x 0 Vasco (18/10/2014 – Série B)

3 - 19.773 – Santa Cruz 2 x 1 Globo (18/08/2019 – Série C)

4 - 17.979 – Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova (28/10/2014 – Série B)

5 - 14.714 – Santa Cruz 0 x 0 Náutico (01/03/2015 – Campeonato Pernambucano)