Em menos de 24 horas, Santa Cruz vende mais de 13 mil ingressos para duelo contra o Sergipe

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz mostrou mais uma vez sua força. Em menos de 24 horas, mais de 13 mil ingressos foram vendidos para o jogo decisivo contra o Sergipe, válido pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no próximo sábado (9), às 17h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

De acordo com o clube, 13.108 ingressos foram comercializados até a manhã desta segunda-feira (5). A expectativa é de casa cheia, considerando a importância do confronto e a mobilização da torcida coral, que volta a ocupar a Arena Pernambuco nesta fase decisiva da competição. O estádio tem capacidade para mais de 45 mil torcedores.

No jogo de ida, realizado no Estádio Batistão, em Aracaju, o Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1. Agora, o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Em caso de vitória por apenas um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

A venda de ingressos ocorre exclusivamente pela internet, através do site FutebolCard. A diretoria coral orienta os torcedores a garantirem suas entradas com antecedência, a fim de evitar contratempos no dia da partida.

Confira os valores dos ingressos:

Arquibancada Superior (Leste, Oeste, Sul): R$ 40 (R$ 20 promocional)

Setor Visitante (Norte Superior): R$ 40

Arquibancada Inferior (Leste, Sul, Norte): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

Arquibancada Inferior (Norte e Sul): R$ 25 (promocional)

Arquibancada Inferior (Oeste): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)