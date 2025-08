Santa Cruz inicia venda de ingressos para decisão contra o Sergipe na Arena Pernambuco

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz iniciou na noite desta segunda-feira (4) a venda de ingressos para o decisivo confronto contra o Sergipe, válido pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo sábado (9), às 17h, na Arena Pernambuco.

Com a expectativa de casa cheia, a diretoria coral espera um grande público para empurrar o time em busca da classificação às oitavas de final. Derrotado por 2 a 1 na ida, no Estádio Batistão, em Aracaju, o Tricolor do Arruda precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pela internet, através do site FutebolCard. A Arena Pernambuco, que passa a ser a nova “casa” do Santa Cruz nesta reta decisiva da competição, tem capacidade para mais de 45 mil torcedores.

O clube orienta os torcedores a garantirem seus ingressos com antecedência para evitar contratempos no dia do jogo. A expectativa é de que os bilhetes se esgotem, considerando a importância da partida e a mobilização da torcida coral.

Confira os valores dos ingressos:

Arquibancada Superior (Leste, Oeste, Sul): R$ 40 (R$ 20 promocional)

Setor Visitante (Norte Superior): R$ 40

Arquibancada Inferior (Leste, Sul, Norte): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

Arquibancada Inferior (Oeste): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)