Chaveamento da Série D: veja quem pode enfrentar Santa Cruz e Central

Altos e Maranhão (Samuka/Altos e Iury Oliveira/Maranhão)

Caminho traçado! Os jogos de volta da segunda fase da Série D acontecem neste fim de semana, mas os caminhos dos clubes pernambucanos na competição nacional já começam a se desenhar. Caso avancem, Santa Cruz e Central já têm adversários praticamente definidos nas oitavas de final.

No último domingo (3), o Altos-PI aplicou uma goleada fora de casa sobre o Independência-AC, vencendo por 5 a 1, em Rio Branco. Com o resultado elástico, o time piauiense pode perder por até três gols de diferença no jogo da volta, em Teresina, e ainda assim garantir a vaga. O adversário do Altos sairá do confronto entre Santa Cruz e Sergipe.

No duelo de ida, o Gipão venceu por 2 a 1, em Aracaju. Agora, o Tricolor do Arruda precisa reverter o placar diante de sua torcida, neste sábado (9), na Arena Pernambuco. Uma vitória simples por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais garante a classificação direta da Cobra Coral.

Já o Central venceu o Lagarto-SE por 1 a 0 no Lacerdão e joga pelo empate fora de casa para avançar. O adversário na próxima fase deve ser o Maranhão, que goleou a Tuna Luso por 4 a 1, em São Luís, e pode até perder por dois gols de diferença no duelo da volta, em Belém.

Com vantagem construída nos jogos de ida, Altos e Maranhão são os prováveis rivais de Santa Cruz e Central, respectivamente, nas oitavas de final da Série D. A confirmação virá no apito final dos confrontos de volta.