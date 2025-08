Mudança confirmada: CBF altera data e local de Santa Cruz X Sergipe pela Série D

Santa Cruz x Sergipe: CBF muda data e local do jogo decisivo da Série D do Campeonato Brasileiro

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança de local e data da partida entre Santa Cruz e Sergipe, válida pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto, inicialmente marcado para o estádio do Arruda, será realizado na Arena de Pernambuco, no próximo sábado, dia 9 de agosto, às 17h.

A solicitação partiu da diretoria do Santa Cruz, que justificou a alteração como uma medida para oferecer maior conforto ao torcedor e aumentar a capacidade de público. Enquanto o Arruda está liberado para receber até 30 mil torcedores, a Arena de Pernambuco pode abrigar mais de 45 mil.

“Nós entendemos que a Arena tem uma estrutura capaz de atender melhor, nesse momento, a torcida do Santa Cruz. Uma capacidade maior, até 45 mil pessoas, que acreditamos ser mais condizente com a realidade que a nossa torcida pode fazer”, afirmou Pedro Henriques, CEO do clube.

A partida também foi antecipada em um dia. Antes marcada para o domingo (10), Dia dos Pais, o jogo será realizado no sábado (9), mantendo o mesmo horário.

O Tricolor do Arruda precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols, garante a vaga direta nas oitavas de final da Série D.