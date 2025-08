Marcelo Cabo sai em defesa de Rokenedy após falha em revés do Santa Cruz

Jogador do Santa Cruz, Rokenedy. (Rafael Vieira)

Em um jogo marcado por “erro evitáveis”, o Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1 pelo Sergipe, neste domingo (3), no Estádio Batistão, em Aracaju, pelo jogo de ida do primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Logo aos seis minutos, o goleiro Rokenedy falhou em chute de Matheus Sacramento, que abriu o placar para o time sergipano.

Apesar da falha, o técnico Marcelo Cabo adotou um tom de tranquilidade e saiu em defesa do jovem goleiro, reafirmando a confiança no atleta e destacando seu comprometimento nos treinos. “É tranquilidade. O goleiro, infelizmente, quando tem uma infelicidade, é a última peça do time. O Rokenedy é um menino que vem trabalhando bastante, tem a minha confiança. Ele já provou sua capacidade dentro do Santa Cruz e tem o meu apoio”, declarou Cabo na entrevista pós-jogo.

O treinador ainda ressaltou o trabalho da comissão técnica com os goleiros e garantiu que o grupo vai se recuperar para o jogo da volta. “Vamos trabalhar bastante. Nós temos talvez um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil, que é o Medeiros. Vamos conversar com o Rokenedy com calma, reajustar tudo e chegar muito forte no próximo final de semana”, destacou.

Apesar do respaldo público, a posição no gol tricolor segue em aberto para o duelo decisivo. Isso porque, antes de Rokenedy, o titular da meta coral era o experiente Felipe Alves, que também vinha sendo alvo de críticas da torcida e foi apontado como culpado no segundo gol sofrido contra o Horizonte-CE.

Além da defesa ao goleiro, Marcelo Cabo também comentou sobre as ausências que impactaram o desempenho da equipe, como Nathan, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, e os retornos de Renato e Ariel para o jogo decisivo na Arena Pernambuco.

O confronto decisivo entre Santa Cruz e Sergipe será disputado no próximo fim de semana. O Tricolor do Arruda precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols, garante a vaga direta nas oitavas de final da Série D.