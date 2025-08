Técnico do Santa Cruz lamenta erros, mas mantém confiança na classificação

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Tudo em aberto. O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, adotou um tom confiante após a derrota por 2 a 1 para o Sergipe, no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado negativo fora de casa, o comandante tricolor destacou o desempenho da equipe, apontou erros pontuais e projetou a classificação no confronto de volta, na Arena de Pernambuco.

“A gente não fez um mau jogo. Oscilamos no início, tomamos um gol muito cedo, mas depois do nosso gol conseguimos controlar. Tivemos posse de bola, finalizações... criamos chances reais. Eles foram mais felizes nas conclusões”, avaliou Cabo.

Segundo o técnico coral, a equipe teve 70% de posse de bola e finalizou dez vezes, contra oito do adversário. Ainda assim, os erros defensivos custaram caro.“Tomamos dois gols evitáveis. Gols que foram conversados durante a semana e que, em uma final, não podem acontecer. Cabe a mim corrigir isso durante os treinos. Não podemos repetir esses erros no jogo de volta”, destacou.

Apesar da derrota, Cabo reforçou sua confiança na virada dentro de casa e fez questão de convocar a torcida para comparecer em peso no próximo compromisso. “Está em aberto. A gente é muito forte na Arena. Tenho convicção que vamos classificar. Vamos colocar 45 mil torcedores dentro da Arena e buscar essa virada”, declarou.

O confronto decisivo entre Santa Cruz e Sergipe será disputado no próximo fim de semana. O Tricolor do Arruda precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols, garante a vaga direta nas oitavas de final da Série D.