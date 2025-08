Marcelo Cabo prega equilíbrio e força mental no Santa Cruz para duelo com o Sergipe

Santa Cruz aposta no bom desempenho fora de casa para largar bem no mata-mata

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Em clima de decisão, o Santa Cruz entra em campo neste domingo (3), às 17h, no Estádio Batistão, em Aracaju, para enfrentar o Sergipe no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o início do mata-mata da competição, e o Tricolor busca um resultado positivo fora de casa para levar vantagem à partida de volta.

Confiante na preparação da equipe, o técnico Marcelo Cabo destacou o equilíbrio do Tricolor como visitante durante a fase de grupos e a importância de manter esse desempenho nos jogos eliminatórios. "Temos resultados positivos fora de casa dentro do campeonato. Tivemos duas derrotas, três vitórias e dois empates. É um aproveitamento bom, não extraordinário, mas satisfatório. Ainda assim, queremos sempre melhorar", afirmou.

Marcelo Cabo também chamou a atenção para a mudança de perfil da competição nesta nova fase. Com confrontos diretos e decisões em dois jogos, o treinador reforça a necessidade de foco total nos mais de 180 minutos contra o Sergipe. "Agora começa um novo campeonato, é como se fosse uma Copa. Não adianta pensar no terceiro jogo se o nosso desafio imediato é esse duelo com o Sergipe", disse.

Além do equilíbrio tático, o comandante tricolor tem trabalhado com os jogadores o aspecto psicológico. Segundo Cabo, desde o jogo contra o Horizonte-CE, a comissão técnica vem reforçando a importância da concentração e da força mental. "Estamos preparando a equipe para os momentos decisivos. São seis jogos até o acesso, mas tudo começa agora. É preciso dar o primeiro passo com solidez", concluiu.

Com a partida decisiva na capital pernambucana, o Santa Cruz busca voltar de Aracaju com um resultado positivo para jogar com mais tranquilidade diante de sua torcida. A missão, no entanto, não será nada fácil: o Sergipe, apesar de ter se classificado na última colocação do grupo A4, vem em crescimento na reta final da primeira fase.