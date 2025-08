Sergipe x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações pela 2ª fase da Série D

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves (Rafael Vieira)

Chegou a hora da verdade. Não há mais espaço para erros, dúvidas ou hesitação. São mais de 180 minutos que podem redefinir o futuro tricolor. Com a missão de sair do fundo do poço, o Santa Cruz inicia neste domingo (3), contra o Sergipe, às 17h, no Batistão, em Aracaju, o primeiro duelo do mata-mata da Série D. O Mais Querido entra em campo para lutar pela sobrevivência, carregando nos ombros a responsabilidade de resgatar sua grandeza e dar o primeiro passo rumo a tão sonhada reconstrução no cenário nacional.

O Tricolor do Arruda chega pressionado a repetir o bom desempenho apresentado no início da competição, após queda de rendimento na reta final da primeira fase. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Tricolor do Arruda terá desfalques importantes. O lateral-direito Toty continua em recuperação de lesão muscular e será substituído por Yuri Ferraz. No ataque, Thiaguinho deve ganhar a vaga de Renato, suspenso. Já no gol, o jovem Rokenedy pode ser mantido após boa atuação na rodada anterior.

Fora de campo, a torcida coral promete fazer a diferença. Todos os ingressos para o setor visitante foram esgotados rapidamente, e há expectativa por liberação de uma nova carga no dia da partida. A mobilização tem gerado a previsão de uma verdadeira “invasão” tricolor em Aracaju.

“Chegamos muito forte, muito bem na parte mental, física e tática. Sabemos que não vai ser fácil enfrentar a equipe de Sergipe, já fizemos todos os estudos, todas as análises, sabemos que é uma equipe que chegou aí nesse momento com mérito. Mas, estamos bem preparados para buscar essa classificação”, disse Marcelo Cabo.

Do outro lado, o Sergipe aposta no fator casa e em um elenco com vários jogadores que já passaram pelo Santa Cruz. Entre eles estão os zagueiros Júnior Sergipano e Eduardo Guedes, além do atacante Matheus Sacramento. O técnico Dico Wolley, ex-Retrô, comanda a equipe sergipana e também conhece bem o futebol pernambucano. O principal desfalque do Sergipe é o atacante Reny, artilheiro da equipe na temporada, que cumpre suspensão automática.

FICHA DA PARTIDA:

SERGIPE

Alan Alves; Caio Ferraz, Matheus Henrique, Júnior e Richelmy; Pedro Santos, Rickelme, Iago Pereira e Felipe Pará; Matheus Sacramento e Jefferson Victor Técnico: Dico Wolley.

SANTA CRUZ

Rokenedy; Yuri Ferraz, Matheus Vinícius, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: estádio Batistão, em Aracaju

Horário: 17h

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Fernanda Felix da Silva (ambos do MA)

Transmissão: TV Coral (Youtube)