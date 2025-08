Zagueiro do Santa Cruz prega respeito ao Sergipe e alerta: 'Mata-mata é erro zero'

William Alves fala em concentração total do Santa Cruz antes de duelo com o Sergipe

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Em clima de decisão, o experiente zagueiro William Alves adotou um discurso de cautela e foco total para o confronto entre Santa Cruz e Sergipe, válido pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida de ida acontece neste domingo (3), às 17h, no Batistão, em Aracaju. Com anos de estrada e um histórico de liderança dentro do elenco coral, William Alves destacou a importância de se manter atento aos detalhes e respeitar o adversário, principalmente em um formato eliminatório.

“Jogo eliminatório, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar muito a equipe adversária. O mínimo erro pode estragar todo um trabalho de um ano. Mas também não podemos fugir das nossas características. Ao longo da competição, jogamos de uma forma. Mudar radicalmente pode dar errado, e aí o erro acontece”, alertou o defensor.

Após perder espaço na equipe titular com a chegada do técnico Marcelo Cabo, William Alves voltou ao time na última rodada da fase de grupos, substituindo Matheus Vinicius, que foi poupado por estar pendurado. A atuação segura, coroada com um gol, reacendeu a disputa por uma vaga entre os 11 iniciais.

Apesar disso, o zagueiro demonstra maturidade ao reconhecer que o momento exige mais do que ambição individual: é hora de pensar no coletivo. “Todo mundo tem que estar disponível para esse jogo, vai precisar de todos. Quero reconquistar minha titularidade, sim, mas isso é decisão do treinador. O mais importante é o Santa Cruz. O clube é maior do que todos nós”, afirmou.

William Alves também acredita que os aprendizados da primeira fase devem servir como alerta para evitar novos tropeços.“As experiências da primeira fase têm que servir de lição. Agora é erro zero. Precisamos estar muito concentrados nesse primeiro jogo para que, no segundo, possamos confirmar a classificação”, concluiu.

O Santa Cruz busca avançar para as oitavas de final da Série D e manter vivo o sonho do acesso. O jogo de volta está marcado para o dia 10 de agosto, também às 17h. A partida, que inicialmente aconteceria no estádio do Arruda, deverá ser transferida para a Arena de Pernambuco, conforme planejamento da diretoria coral.