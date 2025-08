Santa Cruz pode ter aumento na carga de ingressos em duelo decisivo contra o Sergipe

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz pode receber um reforço importante nas arquibancadas para o confronto decisivo contra o Sergipe, marcado para este domingo (3), no Estádio Batistão, em Aracaju. Com os 1.500 ingressos destinados inicialmente ao setor visitante esgotados, o clube sergipano avalia ampliar a carga destinada à torcida pernambucana.

De acordo com informações apuradas pelo, o Sergipe irá realizar, nesta sexta-feira (1), uma reunião para definir se haverá a liberação de um novo lote de ingressos. A expectativa é de que sejam disponibilizadas entre 500 e 1.500 entradas adicionais, o que pode elevar o total de torcedores tricolores no estádio para até 3 mil.

A venda dos novos ingressos, caso confirmada, será realizada exclusivamente nas bilheterias do Estádio Batistão, no dia da partida. A primeira carga de ingressos foi comercializada de forma online, através do site da FutebolCard, e se esgotou rapidamente, evidenciando a mobilização em massa da torcida coral.

O duelo contra o Sergipe é válido por uma fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro e tem caráter eliminatório, o que aumenta a expectativa e a pressão em torno do jogo. A possibilidade de aumento da carga de ingressos, no entanto, também levanta preocupações quanto à segurança, principalmente devido ao risco de confrontos entre torcidas organizadas. Por esse motivo, a decisão será tomada de forma conjunta entre o clube mandante e os órgãos de segurança.

A mobilização da torcida do Santa Cruz já é tratada como uma "invasão" em Aracaju, e a expectativa é de que o apoio vindo das arquibancadas seja um fator decisivo na busca por uma vaga na próxima fase da competição.