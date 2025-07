Torcida do Santa Cruz promete invadir o Batistão em jogo decisivo contra o Sergipe

Torcedores do Santa Cruz se mobilizam para invadir o Batistão no confronto contra o Sergipe

Invasão coral! A torcida do Santa Cruz promete protagonizar uma verdadeira "invasão" em Aracaju neste domingo (3), para o confronto decisivo contra o Sergipe, no Estádio Batistão. Todos os ingressos destinados ao setor visitante foram rapidamente esgotados no site da Futebolcard, demonstrando a mobilização em massa dos tricolores pernambucanos.

Há expectativa para que a diretoria do Sergipe libere um novo lote de ingressos para venda presencial nas bilheterias do estádio, após a alta demanda registrada online. A opção de compra pelo site Futebolcard já não está mais disponível.

A mobilização da torcida visitante gerou reação do técnico do Sergipe, Dico Wooley, que fez um apelo ao torcedor colorado. “Nós não podemos aceitar que a torcida do Santa Cruz venha aqui e coloque mais gente no Batistão do que o nosso torcedor. Que o Santa se sinta em casa duas vezes, não. Agora é a hora do nosso torcedor mostrar força e apoiar essa equipe”, destacou.

Nas redes sociais, diversos grupos de torcedores do Santa Cruz estão organizando caravanas rumo à capital sergipana. Nomes como Caravana Coral, Caravana do Jadiel, Santa Chopp e Portão 10 promete tornar o Batistão em território coral.

