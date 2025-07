Campeão mundial, Ricardo Rocha leva experiência ao Santa Cruz na reta final da Série D

Campeão Mundial, ex-jogador Ricardo Rocha (Evelyn Victoria/SCFC)

Na contagem regressiva para o duelo decisivo contra o Sergipe, válido pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebeu, nesta quinta-feira (31), uma visita ilustre que mexeu com o emocional do elenco: Ricardo Rocha, ex-jogador do clube e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994.

O ex-zagueiro, que iniciou sua trajetória no antigo Santo Amaro e despontou para o futebol nacional vestindo a camisa coral, falou com os jogadores no Arruda, compartilhando experiências e palavras de incentivo. Com passagens marcantes por clubes como São Paulo, Flamengo e o espanhol Real Madrid, Ricardo reforçou a importância da concentração na reta decisiva da competição.

Além da presença do tetracampeão, o Tricolor do Arruda intensificou o trabalho mental com o elenco. Na última semana, os atletas participaram de uma palestra com a psicóloga e neuropsicóloga Marjorry Calumby, especialista em psicologia organizacional e do esporte. Integrada agora ao staff do futebol profissional, Marjorry já atuava nas categorias de base e passa a ser peça fundamental no processo de modernização do departamento de futebol.

O Santa Cruz enfrenta o Sergipe neste domingo (3), às 17h, no Batistão, em Aracaju. O jogo de volta está marcado para o dia 10 de agosto, também às 17h. A partida, que inicialmente aconteceria no estádio do Arruda, deverá ser transferida para a Arena de Pernambuco, conforme planejamento da diretoria coral.

Com um ambiente positivo nos bastidores e o apoio da torcida, o Santa Cruz busca dar mais um passo rumo ao acesso à Série C, apostando não só no talento dentro de campo, mas também na força emocional do elenco tricolor.